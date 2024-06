, la Asociación de Gais, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales del País Vasco, entregará ela la producción delque mejor refleje las realidades, libertades y progresos sociales del colectivo LGTBI. Dicho galardón, que en su vigésima edición se entregará el 27 de septiembre, será elegido entre doce filmes incluidos en la Sección Oficial, New Directors, Horizontes Latinos, Perlak, Zinemira y Made in Spain de la 67 edición del Festival.video: Candidatas al 20 Premio Sebastiane Asimismo, el 20 de septiembre se proyectará en Horizontes Latinos el largometraje Temblores , de Jayro Bustamante , ganador dela la mejor película latinoamericana de temática LGTBI. Antes del inicio del pase, el equipo de esta coproducción entre Guatemala, Francia y Luxemburgo recibirá el galardón.Por otro lado, los Premios Sebastiane han querido vincular su vigésimo aniversario con los 70 años que el 25 de septiembre cumplirá el cineasta Pedro Almodóvar . Así, GEHITU traerá desde Cubala exposición ‘’. La iniciativa partió de un concurso al que presentaron sus propuestas 40 diseñadores, dentro del proyecto CartelON y en colaboración con la Consejería Cultural de la Embajada Española-AECID, la productora El Deseo y la Cinemateca de Cuba. El resultado es esta muestra que incluye las 20 obras finalistas y los carteles originales de la filmografía de Almodóvar. La exposición podrá verse por primera vez en Europa gracias a la colaboración entre GEHITU y Donostia Kultura, que cederá la Sala de Actividades de la Biblioteca Municipal en la calle San Jerónimo. La muestra podrá visitarse del 21 al 29 de septiembre y en ella participará el creador de la idea original, Yumey Besu Payo.Como cada año, San Sebastián acogerá el, en el que participarán 16 festivales de ocho países. La cita, cuyo objetivo es tender puentes y ser un marco de reflexión, se celebrará del 23 al 25 de septiembre. GEHITU ejercerá de anfitrión en colaboración con el Festival de San Sebastián y Acción Cultural Española (AC/E) a través del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE). En la quinta edición de este encuentro participará AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y Tabakalera – Centro Internacional de Cultura Contemporánea, mientras que Fundación Kutxa facilitarán los espacios.Los Premios Sebastiane destacan el importante número de producciones con temática LGTBI presentadas a la 67 edición del Festival de San Sebastián y su apoyo al Encuentro de Festivales LGTBI.“Esta colaboración entre el certamen donostiarra y los Premios Sebastiane supone una aportación más, desde la cultura, a no retroceder en aquello que hace nuestras sociedades más igualitarias y libres”.