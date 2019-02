Harry Potter:The Exhibition llega a Valencia

¡Buenas noticias para los fans del Mundo Mágico! Las entradas para Harry Potter: The Exhibition ya están a la venta en web. Debido a la gran demanda del público en su anterior visita, la exposición regresa esta primavera a España, ofreciendo a los fans una nueva oportunidad para admirar algunos de los icónicos decorados y objetos originales de las películas de Harry Potter. La exposición podrá verse a partir del 13 de abril en el Museu de Les Ciències, en el impresionante complejo Ciudad de Les Arts i Les Ciències en Valencia.



En 2017, Harry Potter: The Exhibition abrió sus puertas en Madrid, recibiendo más de 460.000 visitantes en sólo 4 meses. Tras el gran éxito de la exposición en Madrid, Valencia será la segunda ciudad española dentro del tour europeo y la única ciudad que albergará la exposición en nuestro país en 2019.



En colaboración con Warner Bros. Consumer Products, GES Events ha creado esta exposición experiencial de 1.500 metros cuadrados, en la que los visitantes podrán disfrutar de los escenarios inspirados en los decorados de Hogwartsä que aparecen en las películas, y sorprenderse con el increíble trabajo manual y artístico que se esconde tras el vestuario, el atrezzo y las criaturas fantásticas originales de la película. Sold Out y Encore se asocian con GES para presentar la exposición en Valencia.



Desde su exitoso estreno en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago en 2009, la exposición se ha presentado en importantes instituciones culturales y de entretenimiento y en museos de ciudades de todo el mundo, incluyendo Boston, Toronto, Seattle, Nueva York, Sidney, Singapur, Tokio, Colonia, París, Shanghai, Bruselas, Madrid, Milán y Berlín. Desde entonces, ha recibido más de 5 millones de visitantes.

“Estamos muy felices de seguir formando parte del tour europeo de Harry Potter: The Exhibition trayendo la exposición a Valencia. Después de ver a los fans en Madrid, teníamos que Volver a España” afirma Pascal Bernardin de Encore.

“Estamos encantados de traer de nuevo esta exposición a España. Estamos seguros de la buena acogida que la exposición tendrá en Valencia”, añade Rafael Giménez de Sold Out.



“Estamos muy emocionados de que la bella Valencia sea la vigésima ciudad en la gira internacional de Harry Potter: The Exhibition” dice Robin Stapley, Vice Presidente Creativo y de Diseño, GES Events. “La exposición ha sido un gran éxito en Madrid y esperamos que tanto los nuevos fans como los más fieles tengan la oportunidad de visitar la exposición y revivir sus momentos favoritos de las películas”.



Desde el momento en que los visitantes entran en Harry Potter: The Exhibition se sumergen de lleno en el universo de Harry Potter. Un miembro de la exposición da la bienvenida a los visitantes y selecciona a algunos afortunados para formar parte de su casa favorita en Hogwarts™. A continuación, les guía para que inicien su recorrido a la exposición que comienza con un viaje por las escenas favoritas de las películas de Harry Potter. La exposición incluye algunas de las localizaciones más populares de las películas, incluyendo la sala común y el dormitorio de Gryffindor™, aulas como la de Pociones o Herbología, y el Bosque Prohibido. A su vez, estos escenarios contienen miles de objetos de atrezo, trajes y criaturas fantásticas que fueron utilizados durante el rodaje de la icónica saga.



Se incluyen además varios elementos interactivos: los visitantes podrán entrar en el área de Quidditch™ y lanzar una pelota Quaffle; extraer una Mandrágora de una maceta en la clase de Herbología; e incluso recorrer la cabaña de Hagrid y sentarse en su gigantesco sillón.



La exposición en Valencia estará abierta a partir del 13 de abril. Para garantizar una experiencia satisfactoria y una cómoda visita, el acceso a la exposición se organiza en franjas de media hora. El último pase se realizará una hora y media antes del cierre.

Los visitantes también podrán disfrutar de una exclusiva audioguía con detalles sobre el making of de las películas, comentarios de los productores y de los diseñadores de vestuario, atrezzo y criaturas mágicas de la saga.





Harry Potter: The Exhibition



Localización: MUSEU DE LES CIÈNCIES, CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES

Fechas: a partir del 13 de abril 2019

Entradas: A partir de 13,90€ (gastos de gestión no incluidos), disponibles en: web

Audioguía disponible para su venta de forma separada.