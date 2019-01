Crónica de los VI Premios Feroz

La VI Edición de los Premios Feroz cambió de ubicación en su corta pero firme existencia; tras cinco años en Madrid, la ciudad de Bilbao fue, en esta ocasión, la anfitriona para acoger dichos galardones.



Un cambio de aires nunca va mal para evitar que las cosas se anquilosen y así surjan nuevos ayuntamientos patrocinadores que se interesen por el buen hacer de los responsables de AICE (grupo plural de más de 230 periodistas y críticos dedicados a informar sobre cine en televisión, radio, prensa e Internet de todo el país) y, en definitiva, de unos premios interesantes y necesarios, lejos de presiones, modas y favoritismos. Si además tienes buenos amigos que te reciben con los brazos abiertos, la verdad es que miel sobre hojuelas.



Así mismo, también fue la primera vez en que la gala, celebrada en el Bilbao Arena, se abría al público en general con un precio más que asequible (10 eur) y se transmitía a través del canal oficial de YouTube.



Más de 3.000 personas llenaron el Palacio de Deportes para ver en vivo y en directo la ceremonia de entrega de los Premios Feroz y muchos los periodistas y fotógrafos acreditados que también la seguimos a través de un monitor, pero nos surge el interrogante de cómo ningún canal tradicional se interesó por apoyar unos premios como estos, semejantes a los Globos de Oro, y difundir el cine español. Es una gran decepción –de la que estamos seguros no dependió de sus organizadores–, que sería deseable pusiera remedio alguna cadena.



Si bien es cierto que la gestión es bastante impecable y las intenciones de los promotores muy honorables, con un óptimo proceder, lo que ha conllevado que resultara un éxito desde sus inicios, hay que tener cuidado en no caer en los mismos hoyos que sus referentes.



Esta sexta edición fue muy aburrida y se debió a un guion tedioso con un humor mordaz que dejó mucho que desear. No es que la crítica o la ironía aguda no sean bien recibidas, pero, como para todo, hay también que tener estilo y ocurrencia para decir las cosas. Ni la actriz Ingrid García Jonsson, encargada de conducir la gala, parecía encontrarse cómoda con los chistes que debía de interpretar.

La ceremonia tuvo un inicio bastante lamentable sin ninguna gracia, no había más que ver las caras incrédulas de los invitados a los que se enfocaba, y así prosiguió hasta el final, lo que provocó que, lamentablemente, se convirtiera en una velada algo soporífera.



Lo mejor de esta gala, donde los premios no fueron una sorpresa y coincidimos gratamente con ellos, fue la entrega del Premio Feroz de Honor de la mano de Alejandro Amenábar a José Luis Cuerda, quien tuvo una intervención de lo más sagaz, lúcida y simpática, en la que destacó el cine actual que definió como “neorrealismo donde se cuentan historias sencillas”.



El Feroz de Honor fue un tributo a sus 40 años de trayectoria como director, guionista y productor; autor de obras como Amanece que no es poco, El bosque animado, La lengua de las mariposas o Los girasoles ciegos, entre otras, sin olvidar su última cinta, Tiempo después, que tenemos en estos momentos en cartelera.



El Reino, un largometraje sobre la corrupción política, donde todos los partidos caben, fue la gran vencedora de la noche con 5 galardones: el Feroz a la Mejor Película; al Mejor Director, Rodrigo Sorogoyen; al Mejor Actor Protagonista, Antonio de la Torre, Mejor Actor de Reparto,Luis Zahera (el mejor balconing –sin tirarse– de la historia) y Mejor Guión, Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña.



Campeones, la película más vista de esta temporada pasada, se hizo con el Premio a la Mejor Comedia, dirigida por Javier Fesser, quien dijo que se trataba de “una mirada sencilla y sincera” sobre las personas con discapacidad.



Y FARIÑA, basada en un libro homónimo de Nacho Carretero sobre el narcotráfico en Galicia, y ARDE MADRID, una ficción sobre la vida de Ava Gardner en la capital española en los años 60, fueron las vencedoras en el apartado de series, que se repartieron tres galardones cada una.



El Premio Especial recayó merecidamente sobre Entre dos Aguas, del director Isaki Lacuesta, que pone de relieve la dificultad de un expresidiario a la hora de reinsertarse en la sociedad y encontrar trabajo.



Esperemos que la agudeza, ingeniosidad y ligereza priven en las próximas ediciones de los Feroz, a los que les deseamos la mejor de las suertes en su andadura.





(más fotos en la galería de fotos de los VI Premios Feroz)

Redacción y Redes Sociales: Susana Alfonso

Fotos photocall: Aritz Dendategi

Fotos gala: Inés Barreda



PELÍCULASMejor película dramática - El reinoMejor película de comedia- CampeonesMejor dirección - Rodrigo Sorogoyen por El reinoL’Oréal Professionnel a la mejor actriz protagonista de una película - Eva Llorach por Quién te cantaráMejor actor protagonista de una película - Antonio de la Torre por El reinoMejor actriz de reparto de una película - Anna Castillo por Viaje al cuarto de una madreMejor actor de reparto de una película - Luis Zahera por El reinoMejor guion - Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña por El reinoMejor música original - Alberto Iglesias por Quién te cantaráMejor tráiler - Miguel Ángel Trudu por Quién te cantaráMejor cartel - Carlos Vermut por Quién te cantaráPremio Especial - Entre dos aguasMejor documental - Apuntes para una película de atracosSERIESMejor serie dramática - Fariña. Temporada 1Mejor serie de comedia -Arde Madrid. Temporada 1Mejor actriz protagonista de una serie - Inma Cuesta por Arde MadridMejor actor protagonista de una serie - Javier Rey por FariñaMejor actriz de reparto de una serie - Anna Castillo por Arde MadridMejor actor de reparto de una serie - Antonio Durán ’Morris’ por Fariña