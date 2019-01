Sorogoyen a los Oscars con 'Madre'

El cine español estará presente en la 91 edición de los Oscar, cuyos nominados se han desvelado este martes. Madre, dirigido por Rodrigo Sorogoyen, opta a la estatuilla a Mejor Cortometraje de Acción Real , que se disputa con otros cuatro cortos, Detainment, Fauve, Marguerite y Skin.



Tras el anuncio, el director madrileño acudió a la Academia de Cine junto a la protagonista del cortometraje, Marta Nieto, y la productora María del Puy Alvarado, para compartir su alegría por la nominación. Precisamente el anuncio les pilla en plena postproducción del largometraje homónimo basado en el corto.



“Estábamos en un visionado y, al llegar la hora, hemos puesto la retransmisión en Youtube ”, explicó Sorogoyen, que al principio pensó que no habían resultado elegidos. “Como iban en orden alfabético y primero ha salido Marguerite, me he cabreado durante una décima de segundo porque pensaba que no salíamos, y, claro, salía después como Mother, en inglés. Han sido cinco minutos abrazándonos y celebrando ”, relató.



Felices por llevar “tu cinematografía” a Los Ángeles, aún no saben cómo harán el desembarco, pero sí que quieren ir “todos, cuántos más, mejor”. Madre ha logrado la nominación sin que el equipo cruce el Atlántico, pero ahora avanzan que es el momento de una intensa promoción.



Madre es el octavo corto español nominado a los Oscar en los últimos veinticinco años, un dato que para Del Puy Alvarado “se sale de la norma. El corto español tiene un nivel elevadísimo y se ve en festivales. Ahora la pregunta es qué nos pasa al final”, reflexionó la productora, que extrae un consejo de las experiencias y conversaciones con los españoles nominados anteriormente en esta categoría: “Si no hay campaña y dinero, es imposible llegar”.



Madre es el resultado de la perspectiva de “un año en blanco, sin rodar”, según el realizador, que lo tenía escrito desde 2010, antes de debutar con su ópera prima Stockholm, y consiguió levantarlo en 2016. “Como cualquier cineasta, lo que quiero es rodar, acababa de filmar Que Dios nos perdone y tenía un año en blanco”, apuntó Sorogoyen para el que la historia funciona tanto como corto, y también como parte de un largometraje porque “desde que lo escribí para mí era una gran escena de una película”.



El presidente de la Academia, Mariano Barroso manifestó que “es una satisfacción que el corto de Rodrigo Sorogoyen esté nominado. Un trabajo que representa la pujanza del cine español y es una muestra del traspaso intergeneracional, al presentar a un joven realizador”. También le ha deseado suerte a esta historia ganadora del Goya, “que cuenta con el reconocimiento de la crítica y el éxito en los festivales y entregas de premios en los que ha participado”.



El cortometraje está disponible en Filming.





Sorogoyen es el claro favorito para llevarse el Goya este próximo sábado por su película El Reino Allí estará, un año más, un equipo de CINeol para contarnos todo lo que suceda desde Sevilla.