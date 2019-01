Chicho Ibañez Serrador recibe su Goya de Honor

Este lunes 14 de enero se ha celebrado la Fiesta de Nominados de la 33 edición de los Premios Goya , galardones que se entregarán el próximo sábado 2 de febrero en Sevilla.



El acto ha contado con la presencia de la mayor parte de los nominados, que estuvieron acompañados por Mariano Barroso, y Rafael Portela, presidente y vicepresidente primero de la institución, respectivamente.



En este encuentro, que acogió el Teatro Real, tuvo lugar la entrega del Goya de Honor a Narciso ‘Chicho’ Ibáñez Serrador.



Con una fuerte y sentida ovación y puestos en pie recibieron los nominados a Chicho Ibáñez Serrador, quien, visiblemente emocionado, cogió entre sus manos el Goya de Honor que le entregó Mariano Barroso, el presidente de la Academia de Cine. Un reconocimiento honorífico que la Junta Directiva de la institución ha concedido este año a este veterano profesional que popularizó el cine de terror y fantástico en nuestro país, “por ser un creador de pesadillas único y original, abrir camino a toda una generación de cineastas españoles, que siempre han reconocido su influencia, y por su contribución al fantástico, el suspense y el terror”.



Acompañado por sus dos hijos, Pepa y Alejandro, el director declaró que era “un orgullo” recoger el galardón. “Sin duda alguna, es el Goya mejor dado”, manifestó sonriente el maestro, “un título al que siempre me negué porque me parecía excesivo, aunque es muy emocionante que piensen que lo que has hecho ha servido de escalón a otros”, reconoció.



Los aplausos de sus amigos y compañeros no se hicieron esperar. De los de Mariano Barroso, quien destacó su legado “en nuestra ficción, a la sombra de cual nos hemos criado varias generaciones de cineastas a los que nos descubriste géneros y lenguajes que seguimos usando ahora. Todavía hoy usamos las lecciones que aprendimos en tu residencia y nos seguimos preguntando: ¿quién puede matar mejor que Chicho Ibáñez Serrador?”; a la reverencia que hizo J.A. Bayona al señor “que me traumatizó cuando era un niño y me fue muy bien, así que le quiero devolver el favor”. Bayona, que ha dirigido una pieza para el vídeo-homenaje que se proyectará el 2 de febrero en Sevilla ha revisado su obra “y he alucinado mucho con lo que hacía en televisión. Tiene una filmografía para televisión que es puro cine”, apostilló el director de Jurassic World: el reino caído.



Desde su silla de ruedas, Ibáñez Serrador agradecía los halagos y, orgulloso de estar con sus hijos en esta especial velada, dijo que “no era consciente de lo que hacíamos porque estaba agotado de tanto trabajar”. «Es emocionante ver que lo que has hecho ha servido de escalón para los demás»



A la cita madrileña acudieron muchos de los protagonistas de los Goya 33.

Nos vemos en Sevilla donde conoceremos los ganadores de la 33 edición de los Goya.





