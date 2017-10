Sinopsis

Basada en el libro de Anne Wiazemsky, dónde la actriz francesa narra un capítulo de su historia en el que participando en las películas del director Jean-Luc Godard, ambos se enamoraron y empezaron una relación sentimental que vivió no pocas sacudidas.



En el año 1967, Anne no era más que una muchacha de 17 años, de buena familia y que sabía poco de la vida. Jean-Luc era el director de moda en la escena cultural francesa. Su participación en estas películas no sólo le abrió la perspectiva de un mundo nuevo, también le transformó para siempre en su forma de ver el mundo.