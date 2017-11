Perfectos desconocidos

Sinopsis

Una extraña inquietud parece haberse apoderado de la ciudad. El tráfico se colapsa, las urgencias de los hospitales están a rebosar, los perros aúllan intuyendo el peligro que se aproxima: es el eclipse de luna. Su poderoso influjo afecta también a los protagonistas de esta historia. Los anfitriones discuten alterados. Sus amigos están a punto de llegar y la cena no está preparada todavía. Alfonso y Eva: los dueños de la casa, profesionales bien situados, preocupados por su hija adolescente y por lo monótona que se ha vuelto su vida. Eduardo y Blanca: ella se quiere casar, él no; ella quiere tener un hijo, él ni se lo plantea. Antonio y Ana: con dos niños, a punto del divorcio, algo que descubrirán esa misma noche. Pepe: profesor en paro, su novia está enferma y les dice que por eso no ha podido venir… ¿o es tan sólo una excusa?



Una reunión de amigos como tantas otras, hasta que, de pronto, surge la idea. ¿Por qué no hacer algo distinto? Vamos a jugar a un juego. ¿Qué pasaría si dejásemos nuestros móviles encima de la mesa, al alcance de todos? Llamadas, SMS, Whatsapps, notificaciones de Instagram o Facebook, nuestra vida entera compartida al instante por todo el mundo.



¿Un juego inocente, o una propuesta peligrosa? ¿Podrá soportar el grupo de amigos semejante grado de sinceridad, aunque sólo sea por un tiempo?