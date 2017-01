Vivir de Noche

Sinopsis

Lo que haces en este mundo siempre viene de vuelta, pero nunca vuelve como esperabas. Aceptar los consejos no es la naturaleza de Joe Coughlins. En su lugar, el veterano de la Segunda Guerra Mundial es un anti sistema fuera de la ley, a pesar de ser hijo de un Superintendente de la policía de Boston. Pero no todo en Jon es malo, de hecho no es lo suficientemente malo para la vida que ha elegido. A diferencia de otros gánsteres, rechaza trabajar para otros, tiene un sentimiento de justicia y un buen corazón, ambas cosas juegan en su contra y le hacen vulnerable Llevado a una necesidad de enmendar los males cometidos hacia él y hacia aquellos cerca de él. Joe toma un camino arriesgado que va en contra de su propia moral.