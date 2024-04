Estas son algunas de las películas que todo cinéfilo debería ver

Son millones los cinéfilos que hay en todo el mundo y a los que les gusta siempre presumir de todas las películas que ven. Tener una lista perfecta en la que las películas que incluyas sean las mejores no es algo fácil. Por eso, a continuación te vamos a ofrecer algunas de las películas imprescindibles que todo cinéfilo debe haber visto alguna vez en su vida. ¡No te las pierdas y disfruta de un buen rato ante la pantalla con algunas de estas cintas!El American Film Institute la ha calificado como "la película más grande de todos los tiempos" y es que la ópera prima de Orson Welles tiene grandes aciertos como la narración a base de flashbacks que recrean distintos narradores. La cinta comienza con una palabra que dice Charles Foster Kane, y a partir de ahí, la película se convierte en única e inolvidable.Si te gusta el casino online de casino777 u otras webs de apuestas, tienes que ver esta cinta ambientada en Las Vegas, en el año 1973, Casino muestra a un profesional de las apuestas deportivas que acaba dirigiendo uno de los muchos casinos que la mafia tiene en la ciudad. Lujo, glamour, crimen y ambición se dan la mano en esta cinta protagonizada por Robert de Niro, Sharon Stone y Joe Pesci.Director independiente, Gus Van Sant reflejó a la perfección la homosexualidad, la prostitución juvenil y la indigencia. La película cuenta la historia de Mike y Scott, dos jóvenes chaperos que sobreviven en las calles de Portland junto a una variopinta familia de marginados sociales.Es una película que retrata los excesos de la burguesía romana durante el verano de 1959 y muestra la dulce vida en la Via Veneto de la capital italiana de su protagonista, Marcelo Rubini, que no lo es tanto. Durante la cinta se puede ver el deambular de un escritor convertido en cronista de los famosos.La segunda película de Tarantino está plagada de diálogos y escenas para enmarcar que se fusionan con la música como nunca antes se había visto en una película. La película da una excelente lección de planificación, montaje y dirección de actores, destacando John Travolta y Samuel L. Jackson, aunque también otra actriz de la película es Uma Thurman.Es considerada una obra de ruptura dentro de la filmografía de Kubrick y marcó un antes y después en lo que a lenguaje visual del director se refiere, aunque también marcó un hito por sus efectos especiales, su realismo científico y sus proyecciones vanguardistas. La trama se centró en un equipo de astronautas que trata de seguir las señales de radio que emite un extraño monolito hallado en la Luna y que parece ser obra de una civilización terrestre.