Lo que veremos en los Goya 34 malagueños

La Academia de Cine inicia la semana en la que celebrará lacon la rueda de prensa de los presentadores de la gala, Silvia Abril Andreu Buenafuente , y el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso , que desvelaron este lunes algunos de los detalles de la ceremonia, que tendrá lugar el 25 de enero en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga.El presidente de la institución anunció que, por primera vez, los Premios Goya se podrán seguir en directo a través de unas pantallas instaladas en el exterior del Palacio Martín Carpena. En las inmediaciones del recinto estará situada también la alfombra roja para que el público tenga acceso a los nominados y profesionales de nuestro cine que estén en la gala. Un espacio que pulsará el ambiente que se vivirá en este punto de encuentro entre los malagueños y los protagonistas de la gran fiesta del cine español.Sobre el modo en el que explotarán el espacio del Martín Carpena para generar un gran show hablaron Abril y Buenafuente. "La gala será todo un espectáculo visual", han prometido los conductores, que avanzaron las actuaciones musicales de 'A Chorus Line' con Antonio Banderas , del británico Jamie Cullum, y de, que se encargarán del opening, en el que participarán los presentadores. El homenaje altambién tendrá acento musical con, que admira a Pepa Flores y empezó a cantar por ella, y, que también tendrá un papel destacado en el homenaje a su madre.Mariano Barroso puso cifras al desafío técnico que supone la transformación del Palacio de Deportes en un espacio adecuado para una entrega de premios. "Están trabajando más de 350 personas las 24 horas distribuidas en 3 turnos. Se ha construido una grada con capacidad para más de 500 personas. El espacio está presidido por un escenario de 580 metros cuadrados rodeado por una estructura autoportante de 10 patas que soportan un techo técnico de 20 toneladas a 15 metros de altura. Se han instalado 20 generadores de corriente que abastecen más de 4.000 metros de cable de acometida de distribución de corriente que se distribuyen en más de 50 cuadros eléctricos distribuidos por todo el local para dar servicio a la gala, al photocall, camerinos, catering, salas y oficinas de producción. En el terreno de la decoración se instalarán más de 6.000 metros cuadrados de moqueta, casi 4000 m2 de telas, telones y refuerzos textiles", desgranó el presidente, antes de avanzar que "todo estará listo para el 25 de enero y cuatro días después, el día 29, el Unicaja volverá a jugar en su cancha…como si no hubiera pasado nada"."El espacio nos ha supuesto un reto creativo", reconoció Buenafuente, que, junto a Abril, ha apostado por conjugar los aspectos tecnológicos con la emoción de los ganadores y nominados. "Vamos a intentar que las pantallas jueguen un papel clave en la escenografía, pero tenemos que prever el lado humano”, aseguró el presentador, que solo tiene dos líneas rojas "el sentido común y el sentido del espectáculo. Estamos muy alineados con la Academia. Hay que saber quién eres, y no hacer nada que no vaya contigo, saber con quién lo haces y por qué lo haces”.[youtube=M6b2CM3KMbM]Encantados de repetir como presentadores, Abril y Buenafuente pusieron en valor el viaje conjunto de la Academia de Cine y El Terrat, a los equipos de ambas entidades y la madurez del cine español, factores que harán posible la dimensión de esta entrega de premios –"única en nuestro país"–, por la que reciben mucho cariño. "A la gente le hace ilusión que estés allí presentando y a nosotros que a ellos les haga ilusión. Vamos a la fiesta del cine con grandes amigos", celebró Buenafuente, mientras que Abril aseguró que "el espectador ya conoce nuestro tono, no estamos aquí para poder dar caña a nadie”.Foto: ©Alberto Ortega –Cortesía de la Academia de Cine