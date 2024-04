Candidatas al VII Premio Sebastiane Latino 2019

Son ya siete ediciones delque la comunidad LGTB del País Vasco otorga durante la celebración del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.El jurado de los 7 premios Sebastiane Latino (conformado por socias y socios de GEHITU; asociación de gays, lesbianas y transexuales del País Vasco) ha decidido las seis películas candidatas a la mejor producción LGTB latina 2019:Lemebel de Joanna Reposi Garibaldi; Segunda estrella a la derecha de Ruth Caudeli; One Taxi Ride de C.K. Mak; Un rubio de Marco Berger; Temblores de Jayro Bustamante y Esto no es Berlín de Hari Sama.Los miembros del jurado de este galardón que se entregará en la 67 edición del Festival de San Sebastián han querido destacar:“que en este 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, la plural, viva y creativa latinoamerica y su cine LGTBI parecen haberse puesto de acuerdo para denunciar violencias calladas: la auto impuesta al propio deseo, la religiosa que pretende curar con pseudo ciencias, las violaciones a varones gays no denunciadas o la de la invisibilidad bisexual y a veces lésbica. Pero también nos recuerdan el rol jugado por la sociedad latina en esa historia del orgullo LGTBI; con contraculturas como la mexicana de los años 80 y figuras como el pensador y performance chileno Lemebel.“El viernes 19 llegarán más noticias sobre la 67 edición del Festival de San Sebastián desde Madrid. Allí, en la Academia de Cine, se conocerán las películas españolas participantes. Momento de gran expectación debido a la gran repercusión que tiene para las películas estrenarse en San Sebastián, certamen que les impulsa de cara a los premios de la temporada.