Málaga avanza contenidos de la Sección Oficial

El Festival de Málaga avanza algunas de las producciones españolas que formarán parte de la Sección Oficial a concurso de su 22 edición, del 15 al 24 de marzo de 2019, las películas 7 Razones para Huir de Esteve Soler, Gerard Quinto y David Torras; La banda de Roberto Bueso; Litus de Daniel de la Orden y Staff Only de Neus Ballús.



7 Razones Para Huir



Esteve Soler, Gerard Quinto y David Torras dirigen 7 Razones para Huir, una producción de Producciones del Interior AIE con producción asociada de No hay banda SL y Compacto SCCL, con guion de Esteve Soler y un reparto coral de lujo: Emma Suárez, Lola Dueñas, Sergi López, Francesc Orella, David Verdaguer, Jordi Sánchez, Pepe Viyuela, Alain Hernández, Aina Clotet, Vicky Peña, Ramon Fontserè, Àgata Roca, Núria Gago, Borja Espinosa, Pol López, Rosa Cadafalch y Albert Ribalta con la colaboración de Alex Brendemühl y Manuel Solo.



7 Razones para Huir se construye a partir del cortometraje Interior. Familia., escrito por Esteve Soler y codirigido junto a Gerard Quinto y David Torras, y que cosechó un gran éxito en numerosos festivales. El largometraje es una comedia negra que critica ácidamente nuestra sociedad partiendo de siete historias cotidianas con personajes llevados al extremo de sus circunstancias. Una familia, un niño pobre, unos vecinos, una inquilina, un empresario, un atropellado y una boda. Siete historias que mezclan horror y comedia. Siete momentos de humor negro tan extraños como cercanos. Siete visiones surrealistas de una sociedad que no progresa.



La banda



El valenciano Roberto Bueso explora la necesidad de recuperar lo que se deja atrás en su ópera prima, La banda , producida por Missent Producciones y Mod. Cuenta en su reparto con Gonzalo Fernández, Charlotte Vega, Pepo Llopis, Xavi Giner, Hugo Rubert, Imma Sancho, Enric Benavent y Carlo Blanco.



La película narra la historia de Edu, un joven músico que vive en el extranjero y vuelve a su Valencia natal para asistir a la boda de su hermano. El retorno despierta en él la necesidad de recuperar todo lo que dejó atrás: especialmente a Alicia, la eterna novia de su mejor amigo.



Litus



Dirigida por Daniel de la Orden y basada en la obra teatral de Marta Buchaca, Litus está producida por Litus Audiovisual A.I.E., Álamo Producciones Audiovisuales, Neón Producciones, y A Contracorriente Films. Definida por su director como una “dramedia” o “comedia dramática”, Litus habla de esas amistades rotas, con resquicios, trozos partidos, pero que se pueden volver a juntar, aunque las grietas siempre estén visibles. Cuenta para ello en su reparto con Quim Gutiérrez, Belén Cuesta, Miquel Fernández, Adrián Lastra, Álex García y Marta Nieto.



Según explica Daniel de la Orden, Litus hace un retablo emocional que parte de la gran dificultad que supone afrontar la pérdida de un ser querido, aceptarla y, sobre todo, entenderla. Tras la muerte de Litus, Toni reúne de nuevo a sus amigos después de un tiempo sin verse. Sin embargo, Toni tiene una noticia inesperada: Litus dejó una carta de despedida para cada uno de ellos. Lo que debía ser un encuentro para hablar de Litus se convierte en ocasión para descubrir los secretos más íntimos y las emociones escondidas durante años.



Staff Only



Neus Ballús dirige Staff Only, una coproducción hispano francesa de Ikiru Films, El Kinògraf, Turanga Films, La Terraza Films, y Les Films Hatari, con guion de Neus Ballús y Pau Subirós, protagonizada por Elena Andrada y Sergi López, con Diomaye A. Ngom, Ian Samsó, Madeleine C. Ndong, Margi Andújar y Mody Fall.



El tándem creativo formado por Ballús y el productor y coguionista Pau Subirós partió de un largo trabajo de campo en el que el guion se escribe a partir de espacios e historias reales de las que han sido testigos. Según Ballús, Staff Only es un retrato poliédrico del turismo occidental en África y de la mirada del turista sobre la realidad africana. Marta, de 17 años, pasa las vacaciones de Navidad en Senegal junto a su padre, Manel, y su hermano Bruno. Quizá disfrutaría del viaje si no fuese porque su padre no le deja ni una pizca de libertad y le impone un frenético plan de safaris y folklore senegalés junto al grupo de jubilados que llenan el resort. En el viaje Marta conoce a Khouma, un senegalés algo mayor que ella que trabaja en el hotel filmando las excursiones de los turistas, y a Aissatou, una chica que limpia habitaciones. Así se introducirá en el mundo del “STAFF ONLY”, del personal del hotel.