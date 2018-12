Asistimos al rodaje del Baztán

Continúa el rodaje simultáneo de las películas ‘El legado en los huesos ’ y ‘Ofrenda a la tormenta’, que con la ya estrenada ‘El Guardián invisible’, forman la “Trilogía del Baztán”, basada en las novelas de Dolores Redondo.



Hoy hemos acudido a Elizondo donde hemos podido charlar con el director, Fernando González Molina, y la protagonista de la saga, Marta Etura, quien da vida a la inspectora Amaia Salazar. Junto a ellos, Carlos Librado “Nene” que repite como Jonan y el fichaje estrella: Leonardo Sbaraglia que encarna al juez Marquina.



Fernando G. Molina nos ha comentado que se trata de un trabajo continuado que dura ya cinco años. El rodaje de las dos siguientes entregas a la vez es algo nuevo en España y es complicado y largo. Son 19 semanas de rodaje más 12 de preparación. Comenzaron en agosto, ya van por la semana 13 de rodaje y todavía no terminarán hasta febrero. Está muy agradecido a los productores que aceptaron este reto, además de que se van a estrenar bastante seguidas (5 de diciembre de 2019 y 3 de abril de 2020) lo que cree que va a favorecer a la saga.



Nos habla de saga, de un thriller dramático no tanto de una película policiaca. Considera que la protagonista viaja luchando contra un enemigo fuerte y caminando hacia la luz, hacia su fortaleza. Esto se va a notar en la atmósfera que acompaña a la protagonista trasladada a la fotografía de la película que esta vez corre a cargo de Xavi Giménez (Palmeras en la Nieve). El valle del Baztán y su magia sigue siendo el telón de fondo, presente en la historia, pero esta vez las localizaciones se desplazan a más puntos de Navarra, como Pamplona. En total serán más de 95 localizaciones, 120 decorados distintos, 90 actores y un equipo de 130 personas son las involucradas en esta producción.



Fernando González Molina ha querido destacar el gran nivel interpretativo, de concentración y de implicación de Marta Etura quien está en todos los planos y que va a estar rodando 100 días seguidos.



Y con ella hablamos a continuación.



La actriz donostiarra nos confiesa que está feliz de volver a interpretar a Amaia Salazar. Es un viaje duro tanto a nivel físico como emocional. Hay muchos exteriores de noche con frío, lluvia…pero feliz como actriz porque es un personaje que tiene de todo, que está siempre al borde del abismo tanto personal como policial .



En la segunda entrega, ‘El legado en los huesos’, la protagonista estrena maternidad, algo que comparte con Marta Etura. “Me identifico con ella ya que toca lidiar y conciliar la vida familiar con la laboral y es algo que le pasa a Amaia y me pasa a mí. Yo me he traído a la familia al rodaje porque si no iba a ser muy duro .”



Su personaje, Amaia Salazar, es una mujer fuerte y frágil a la vez. “Toda la historia está contada a través de sus ojos. Tiene un pasado terrible. Que una madre no te quiera, todos tus afectos están desmoronados”. Nos contó que a pesar de que toda la parte psicológica del personaje ya lo trabajó para la primera, han pasado 2 meses ensayando para poder tenerlo todo atado y bien atado. Está muy claro el recorrido emocional y había que graduarlo. “En la primera vemos la punta del iceberg y en estas vemos el iceberg entero. Es muy potente emocionalmente. Amaia en la primera es más frágil, pero ser madre le da fortaleza y seguridad para afrontar descubrir que los conflictos están asociados a su familia desde muy adentro .”



Uno de los personajes claves es el juez Marquina que estará interpretado por Leonardo Sbaraglia. El casting para dar con él fue muy largo, más de 1 año, según el director y en el actor argentino encontraron esa mezcla de inteligencia y elegancia necesarias, aunque lo que finalmente pudo en la decisión fue la gran química que hay entre Marta y Leo. Marta nos comentó que está encantada trabajando con el argentino ya que además de ser un gran actor, tiene una forma de trabajar muy parecida a la suya, desde el placer de la interpretación. Los personajes se desean y se admiran. “Amaia se siente atraída por el juez, por ese lado oscuro que también ella tiene. Adora a su marido, pero es demasiado luminoso y por eso le atrae Marquina .”



Leonardo Sbaraglia por su parte nos comentó que el juez es un personaje complicado. “Es como una gota china que se va extendiendo. Marquina se enamora de Amaia, se apasiona por ella y quiere atraerla a su vida.” Respecto a Marta Etura elogió que “es una currante increíble y tiene un trabajo muy duro, una batalla de muchos meses ”.



De Fernando González Molina alabó su pasión. “Quiere mucho lo que hace, a los actores. Da la vida por este trabajo. Tiene un nervio tremendo ”. No conocía ni las novelas, ni la repercusión que ha tenido todo el éxito tanto de las novelas como de la película en el valle del Baztán.



Sbaraglia viene de rodar con Pedro Almodóvar a quien admira desde adolescente y en estas 2 semanas de rodaje con Pedro ha visto un sueño cumplido. “Para mí ha sido algo nuevo como actor. Es una historia muy personal al lado de Antonio Banderas, un gran compañero, nunca había trabajado con él.”



Por último, charlamos con Carlos Librado “Nene” que repite con el personaje de Jonan. Tenía muchas ganas de volver y reencontrarse con el equipo. Es un trabajo duro de palizas extraordinarias. En la continuación de la saga, Jonan estrecha lazos con Amaia. Se podrá ver más de esta relación en la que tratará de encauzar a la inspectora que se está yendo por sitios problemáticos tanto a nivel personal como para la investigación policial.



Está inmensamente agradecido a Fer, a Eva y Yolanda (casting) por haberle dado esa primera oportunidad en el cine “para demostrar que puedo hacer esto. Caer en esta superproducción para mí es empezar con buen pie.”



Dejamos a los actores y al director preparando una de las escenas más espectaculares del libro, traducido ahora en imágenes, en la que se reproduce una riada de las de ordago de vez en cuando sufre Elizondo. Les queda todavía un mes más por el frío y húmedo Baztán antes de volver a Barcelona para completar los interiores.



La cita será para el puente de diciembre de 2019. ¡Marcadlo en la agenda!