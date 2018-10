Jurassic World: The Exhibition llega a Madrid

Tras el gran éxito en cines de la película Jurassic World: El reino caído, dirigida por J.A. Bayona, Jurassic World: The Exhibition llegará a España el 17 de noviembre. Madrid será la quinta ciudad en el mundo, y la segunda ciudad europea donde podrá verse esta exposición y será la única ciudad española dentro del tour internacional.



La exposición, Jurassic World: The Exhibition, sumerge al público de todas las edades en escenas inspiradas en la exitosa saga. El parque que hasta ahora era solo un sueño… cobra vida ante tus ojos.



La visita comienza con un viaje a bordo del ferry que te lleva a Isla Nublar, donde los visitantes atravesarán las icónicas puertas del Mundo Jurásico para acercarse lo más posible a los gigantescos dinosaurios, algunos de más de 7 metros de altura. Allí descubrirán el Mini Zoo de los Gigantes Mansos; visitarán el Laboratorio de Creación Hammond, admirarán la majestuosidad de un Brachiosaurio, se verán cara a cara con un Velociraptor y conseguirán ver de cerca al dinosaurio más peligroso de todos ellos, el Tyrannosarurus-Rex.



Creada en estrecha colaboración con el renombrado paleontólogo Jack Horner, la exposición es rica en contenidos educativos interactivos, inspirados en la ciencia real que estudia el ADN de los dinosaurios, gracias a la cual Jurassic World cobra vida. Los visitantes de todas las edades ahora pueden aprenderlo todo sobre estas criaturas prehistóricas increíbles.



“Jurassic World: The Exhibition es una de las experiencias inmersivas más emocionantes que se puede ofrecer al público. Desde su estreno en Melbourne en 2016, ha recibido más de 1,5 millones de visitantes, lo que confirma el éxito de esta experiencia inmersiva. Estoy seguro de que creará una gran expectación en Madrid .” afirma Ron Tan, Executive Chairman & Group Chief Executive Office, de Cityneon.



“Estamos muy orgullosos de traer a España una nueva exposición tan exitosa como Jurassic World: The Exhibition, una de las marcas de entrenimiento más fuertes en los últimos años. Estamos seguros de la magnífica acogida que tendrá la exposición en Madrid ” añade Rafael Giménez de Sold Out.



“Encore Productions ha tenido el placer de presentar Jurassic World: The Exhibition el pasado verano en París, una increíble experiencia para toda la familia, que disfrutaron más de 300.000 visitantes. Ahora estamos muy orgullosos de formar parte de esta nueva aventura junto a Sold Out y Victory Hill para presentar esta exitosa exposición en IFEMA, Feria de Madrid”. Pascal Bernardin, Encore Productions.



La exposición, producida por Victory Hill con NBC Universal Brand, llega a España de la mano de Sold Out y Encore como promotores, y podrá visitarse en IFEMA, Feria de Madrid a partir del 17 de noviembre. Las entradas y están a la venta en www.jurassicworldexhibition.es y www.ticketea.es en Ifema – Feria de Madrid. Las entradas a partir de 12,90€.