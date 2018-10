Entrevistamos a Carlos Vermut

CINeol: ¿Por qué crees que es importante o relevante rodar y estrenar una película como Quién te cantará a día de hoy en España?



Carlos Vermut: Yo esas preguntas no me las hago. Yo empiezo a escribir una historia que consideras que te apetece contar, muchas veces nace desde lo egoísta que de lo altruista. En este caso en concreto soy honesto, no es porque piense que la película va a hacer el mundo mejor, sino porque yo considero que es lo que me interesa hablar en este momento. Es una historia sobre una mujer que pierde la memoria y va a pedir ayuda de una imitadora para que la ayude. Es importante para mí, porque me gusta, quiero seguir haciendo películas y esta es una historia que me parecía bonita.



CINeol: Esta es tu película más clásica en cuanto a estructura y la más cuidada formalmente ¿A qué se debe este cambio además de un asunto evidente de presupuesto?



Carlos Vermut: A mi cuando empecé a hacer dirección me gustaba mucho John Cassavetes y su manera de trabajar con la cámara, Juan Cavestany, me gustaba y me sigue gustando mucho. Me fascina su forma de entender el cine pero yo aprendí cuando empecé a coger la cámara que yo rodaba de otra manera, me gustaba tener muy clara la puesta en escena, o sea volver al cine clásico en el sentido de que todo estaba muy planificado y pensado por cuestiones de presupuesto y material. Había algo en esa planificación clásica que me gustaba y en quién te cantará he podido hacer por fin una película que a nivel formal es lo más parecido a lo que yo entiendo que es el cine para mí y para mi manera de hacerlo.

Yo no digo que el cine debe ser de una manera o de otra, digo que yo como director cuando me enfrento a una película me gusta hacerlo en el sentido clásico porque creo que estamos tan invadidos de imágenes de móvil, de imágenes grabadas sin planificación, que me gusta que la cámara exprese otras cosas que lo evidente, un lenguaje que va más allá de lo que muestra.



CINeol:: Quién te cantará es una película tremendamente femenina y es un retrato muy interesante y delicado de las mujeres y de su universo. Siendo tú un director y autor hombre ¿cómo logras esa aproximación y cómo consigues escribir y retratar esa realidad tan potente?



Carlos Vermut: La película se arma alrededor de las mujeres porque la protagonista es una mujer, es una diva. Me interesaba mucho el mundo de las divas, de las cantantes, incluso el mundo trágico muchas veces de sus vidas y sus destinos de cómo se enfrentan a la fama y se convierten en personas que no tienen autonomía sobre sus propias vidas porque están controladas por los demás, entonces luego se fue armando la película de manera femenina alrededor de todo esto. El mundo femenino de quién te cantará surge sobretodo por el protagonismo de una diva.



CINeol: Esta película es una clara reflexión sobre la identidad y sobre cómo nos pasamos la vida siendo o buscando ser otros. En ese sentido ¿cómo reafirma esta película tu identidad como director? ¿Y qué consejo darías a jóvenes cineastas en cuanto a esa identidad como directores cinematográficos?



Carlos Vermut: Lo que pasa es que no hay una búsqueda por querer ser Carlos Vermut. Yo me llamé Carlos Vermut cuando tenía 17 años, dibujaba cómics y tampoco sabía si iba a ser director de cine o no. Yo le tenía mucho miedo al cine porque me parecía algo inaccesible para mí, no tenía contactos ni medios, no sabía cómo acercarme a la industria ni a qué puertas llamar. El consejo que le daría a las directoras y a los directores es que intenten ser honestos más que con lo que les gusta con lo que ellos consideran que son. No qué tipo de director son sino cómo se sienten cómodos rodando. Y luego aprender porque querer hacerlo todo al principio es muy agobiante. Centrarte en lo que sabes hacer bien, de todos los talentos que se pueden tener como director, cuál es el tuyo. No es tan importante el tema de identidad o tu sello, eso surgirá con el tiempo, o no, puedes ser un director que haga encargos, y es igual de bueno. Lo importante es saber qué eres y qué no eres.