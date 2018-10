25 películas que no veremos en Sitges 2018

Durante la 51 edición del Festival de Sitges, que comienza este mismo jueves, se proyectarán 185 películas de estreno, 70 clásicos o largometrajes recuperados de hace unos años, 75 cortometrajes y 14 episodios de 9 series distintas. Todo ello durante 10 días en los que las salas funcionan prácticamente sin descanso. Parecen cifras de escándalo por encima de todo lo que el cuerpo humano es capaz de asimilar, y lo son. También parece que el equipo de Ángel Sala no se ha dejado un solo film de género en el tintero, y que todo lo que se ha rodado este año ha encontrado su hueco en el certamen. Pero eso solo lo parece.



Aunque sea asombroso, podría hacerse una selección de películas, cortos y series igual de abultada con las que no traen a la localidad catalana. En algunos casos, la ausencia es tan flagrante que uno solo puede suponer que no había presupuesto, o bien las negociaciones no llegaron a buen puerto, o bien la programación estaba cerrada cuando surgió la opción de traerlas. En este artículo, ya un clásico de CINeol, seleccionamos 25 cintas que teníamos ganas de ver, pero no podremos hacerlo en Sitges.











25. LIFECHANGER