Isaki Lacuesta gana por segunda vez la Concha de Oro

Hace unos minutos se ha celebrado la gala de clausura de la 66 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y en ella se ha dado a conocer su palmarés oficial. Ha sido un certamen con un nivel muy alto donde se ha apostado por una Sección Oficial más arriesgada que en otras ediciones lo que ha provocado división entre el público que defendían o masacraban con pasión las películas al finalizar los pases. Pocas películas han dejado indiferentes y todavía menos han sido consideradas de forma unánime como desastres o películas a evitar. Además la visita de grandes nombres como Chris Hemsworth, Timothée Chalamet, Bradley Cooper y los premios Donostia a Danny DeVito, Judi Dench e Hirokazu Koreeda han situado esta edición entre las mejores de los últimos años. No ha habido un consenso entre las favoritas a estar en el palmares por lo que la decisión final ha sido aplaudida en su mayoría ya que las películas que sonaban para llevarse algún premio han acabado por hacerse con alguno, siendo Quién te cantará y El Reino las grandes perjudicadas al no aparecer en el palmarés a pesar de las buenas críticas.





Era uno de los títulos más esperados y al final ha sido la ganadora, Entre dos aguas, le ha otorgado su segunda Concha de Oro (la primera con el nuevo diseño) a Isaki Lacuesta aunque en esta ocasión la decisión del jurado ha contado con el beneplacito de la crítica que ha aplaudido la decisión no como sucedió hace años cuando recogió el premio por Los Pasos dobles ante los silbidos del (a veces no tan) respetable. Aunque se podría decir que la gran ganadora del certamen ha sido la película argentina Rojo de Benjamín Naishtat que ha recibido tres premios.



Así las cosas, el palmarés ha quedado repartido de la siguiente forma:





CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA

ENTRE DOS AGUAS, de Isaki Lacuesta





PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

Alpha, the right to kill, de Brillante Mendoza





CONCHA DE PLATA AL MEJOR DIRECTOR

Benjamín Naishtat por Rojo.





CONCHA DE PLATA A LA MEJOR ACTRIZ

Pia Tjelta por Blind spot





CONCHA DE PLATA AL MEJOR ACTOR

Dario Grandinetti por Rojo





PREMIO DEL JURADO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA

Pedro Sotero por Rojo





PREMIO DEL JURADO AL MEJOR GUIÓN (ex- aequo)

Paul Laverty por Yuli y Louis Garrel por Un Hombre Fiel.





PREMIO KUTXABANK NUEVOS DIRECTORES

Jesus, de Hiroshi Okuyama

Mención especial:Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico Clavellino



PREMIO HORIZONTES LATINOS

Familia sumergida, de María Alche

Mención especial: El motoarrebatador de Agustín Toscano





PREMIO ZABALTEGI-TABAKALERA

Song for the Jungle, de Jean-Gabriel Périot

Mención especial: Los que desean de Elena López Riera



PREMIO IRÍZAR AL CINE VASCO

Oreina, de Koldo Almandoz





PREMIO RTVE-OTRA MIRADA

The third wife, de Ashleigh Mayfair





PREMIO DEL PÚBLICO

Un Día más con vida, de Raul de la Fuente y Damian Nenow





PREMIO DEL PÚBLICO - PELÍCULA EUROPEA

Girl, de Lukas Dhont





PREMIO DE LA JUVENTUD

Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico Clavellino





PREMIO FIPRESCI

High life de Claire Denis





PREMIO FEROZ ZINEMALDIA

Quién te cantará, de Carlos Vermut

En los próximos días seguiremos con el repaso de las películas más destacables del Zinemaldia. Seguid atentos a vuestros monitores, porque todavía no hemos despedido esta 66 edición de Zinemaldia, y mientras esperamos la 67, contamos los días para la llegada del festival de Sitges que cubrirá nuestro enviado especial José Hernández.

(más fotos en la galería de fotos del Festival de San Sebastián 20181)