Guía completa para ir a Sitges 2018 (II)

Ayer veíamos las secciones paralelas de la 51 edición del FESTIVAL DE SITGES . Hoy, por su parte, toca hablar de las películas que la organización de este certamen ha considerado como las mejores; es decir, las que forman parte de su Sección Oficial y compiten por llevarse el preciado premio de Mejor Película. Ya conocemos además los nombres que integran el jurado oficial encargado de decidir estos galardones: John Ajvide Lindqvist, escritor sueco que conocemos por la novela (y adaptación) Déjame Entrar; la actriz Carolina Bang (Las Brujas de Zugarramurdi); el guionista Fernando Navarro (Toro, Verónica); el escritor y periodista Piers Bizony, experto en 2001: Una odisea del espacio; y la programadora suiza del festival fantástico de Neuchâtel, Anaïs Emery.



Sin más dilación, pasemos a detallar los títulos que se podrán ver en esta sección, más allá de los cortometrajes. Un total de 59 películas de las cuales 33 competirán por alcanzar los máximos honores.











SECCIÓN OFICIAL – FUERA DE CONCURSO

Aquí se suelen colocar grandes estrenos, películas que cruzan la barrera de género o que han pasado por otros festivales, incluso algunas que pueden interesar al espectador no iniciado. Las cintas incluidas en esta sección no solo se encuadran en el género fantástico, sino también en otros como el thriller, la acción, la aventura o la comedia negra. No entran a competición, pero es el sitio para buscar estrellas, directores reputados o films que van a llegar a España pronto.

Along with the Gods: The Last 49 Days

Along with the Gods: The Two Worlds

Anon

Detective Dee and the Four Heavenly Kings

El año de la plaga

High Life

In Fabric

La Noche de Halloween

Laplace's Witch

Nekrotronic

Nightmare Cinema

Overlord

Superlópez

The House That Jack Built





SECCIÓN OFICIAL - DISCOVERY



An Evening with Beverly Luff Linn

Aniara

Clara

Freaks

La nuit a dévoré le monde

Maquia: When the Promised Flower Blooms

One Cut of the Dead

Prospect

The Man Who Killed Hitler and Then The Bigfoot

The Wind

What Keeps You Alive

Zoo













SECCIÓN OFICIAL

INAUGURACIÓN (FUERA DE CONCURSO)

CLAUSURA (FUERA DE CONCURSO)

Dakota Johnson (Susie Bannion) / Tilda Swinton (Madame Blanc) / Mia Goth (Sara) / Lutz Ebersdorf (Dr. Jozef Klemperer) / Angela Winkler (Tanner) / Ingrid Caven (Vendegast) / Elena Fokina (Olga) / Sylvie Testud (Griffith) / Jessica Harper (Anke) / Chloë Grace Moretz (Patricia Hingle): 145 minutos: Susie Bannion es una joven y ambiciosa bailarina que se instala en Berlín para recibir clases en una prestigiosa escuela de ballet. Pronto descubrirá que algo oscuro se cierne sobre la compañía, una oscuridad que devora a la directora artística, a Guillermo Francella (Antonio Decoud) / Carla Peterson (Susana Decoud) / Gloria Carrá (Josefina Hertz) / Marcelo Subiotto (Gabriel Hertz) / Mercedes De Santis (Lucy Villar) / Federico Salles (Elías Montero) / Majo Chicar (Linda Decoud) / Joaquín Flammini (Tomás Decoud): Antonio Decoud es un hombre de familia, de carácter conservador y respetuoso con las reglas, convencimiento que le ha servido para llevar una vida tranquila sin hacer daño a nadie. Tras descubrir que sufre una grave enfermedad que puede acabar con : 85 minutos: Gente que desaparece, muertos que vuelven de sus tumbas, entes invisibles, movimientos magnéticos sin explicación alguna... todo esto está pasando en un barrio bonaerense, e incluso la policía teme intervenir. Mario Jano, la doctora Albrec y el norteamericano Rosentok serán los Benoît Poelvoorde (Buron) / Grégoire Ludig (Fugain) / Marc Fraize (Philippe) / Anaïs Demoustier (Fiona) / Orelsan (Sylvain) / Philippe Duquesne (Champonin) / Jacky Lambert (Franchet / Carine Lustain) / Jeanne Rosa (Narta) / Vincent Grass (Daniel): 73 minutos: Una comisaría de policía. Un duelo, mano a mano, en el interrogatorio a un sospechoso por parte del comisario, que ha de resolver un caso de asesinato. Ah In Yoo (Lee Jong-su) / Steven Yeun (Ben) / Jong-seo Jeon (Shin Hae-mi) / Soo-Kyung Kim (Yeon-ju) / Seung-ho Choi (Lee Yong-seok) / Sung-keun Moon (Abogado) / Bok-gi Min (Juez) / Soo-Jeong Lee (Abogado) / Hye-ra Ban (Madre de Jong-su) / Mi-Kyung Cha (Madre de Hae-mi) / Bong-ryeon Lee (Hermana de Hae-mi) / Wonhyeong Jang (Won-hyeong) / Seok-Chan Jeon (Seok-chan) / Joong-ok Lee (Petrolero) / Ja-Yeon Ok (Ja-yeon): 148 minutos: Un cartero llamado Jongsu está trabajando cuando se topa con Haemi, una chica que solía vivir en su vecindario. Ella le pide que cuide de su gato mientras se va de viaje a África. A su vuelta, Haemi presenta a Jongsu Sofia Boutella (Selva) / Romain Guillermic (David) / Souheila Yacoub Smile Kiddy (Daddy) / Claude Gajan Maude (Emmanuelle) / Giselle Palmer (Gazelle) / Taylor Kastle (Taylor) / Thea Carla Schott (Psyche) / Sharleen Temple (Ivana) / Lea Vlamos (Lea) / Alaia Alsafir (Alaya): 95 minutos: Nacer y morir son experiencias extraordinarias. Vivir es un placer pasajero. Abílio Bejinha (Police): 92 minutos: Diamantino no es una persona cualquiera: tiene el don celestial de tratar muy bien el balón. Un don que desaparece de un día para otro, dejando a esta estrella del fútbol desamparada y obligándole a buscar un nuevo propósito a la Dan Stevens (Thomas Richardson) / Lucy Boynton (Andrea) / Michael Sheen Kristine Froseth (Ffion) / Mark Lewis Jones (Quinn) / Bill Milner Elen Rhys (Jennifer) / Annes Elwy (Sinead) / Ross O'Hennessy (John) / Richard Elfyn (Charles) / Ioan Hefin (Bell ringer) / Juke Hardy (Guarda de Harry) / Blake Ridder (Líder rebelde) / Pino Maiello (Recién llegado) / Owain Gwynn (Guarda): 129 minutos: En 1905, siguiendo la última pista disponible, Thomas Richardson viaja hasta una remota isla, dónde sabe que se esconde una secta religiosa que secuestró a su hermana. Dicha secta ya pidió un rescate a cambio de su liberación. Esta secta ignora Abbey Lee (Elizabeth / Wife) / Ciarán Hinds (Henry / husband) / Carla Gugino (Claire) / Matthew Beard (Oliver) / Dylan Baker (Logan): 95 minutos: Elizabeth y Henry se acaban de casar. Ella es joven y bella, él es un científico brillante. Los dos se trasladan a la elegante mansión de él, donde todo es impecable. Sin embargo, Elizabeth sospecha que algo va mal, sobre todo Nikolaj Lie Kaas (Carl Mørck) / Fares Fares (Assad) / Nicolas Bro Søren Pilmark (Marcus Jacobsen) / Morten Bjørn (Police Officer) / Elliott Crosset Hove Diem Camille Gbogou (Police Officer) / Anders Juul (Gunnar) / Fanny Bornedal (Nete) / Johanne Louise Schmidt (Rose) / Clara Rosager (Rita) / Amanda Radeljak (Nour) / Nastja Arcel (Else Munk) / Michael Brostrup (Børge Bak): 100 minutos: Tras una pared falsa se hallan tres cadáveres momificados alrededor de una mesa y un asiento libre. El detective Carl Mørck y su asistente Assad seguirán las pistas hasta una institución donde tenían lugar experimentos médicos. Allí, intentarán descubrir quién debía Gabriela Muskala (Alicja & Kinga) / Lukasz Simlat (Krzysztof) / Malgorzata Buczkowska (Ewa) / Piotr Skiba (Michal) / Halina Rasiakówna (Mother) / Zbigniew Walerys (Father) / Dariusz Chojnacki (Darek) / Iwo Rajski (Daniel) / Klara Bielawka (Justyna) / Ewa Blaszczyk (TV program host) / Grzegorz Stelmaszewski (Zygmunt) / Lucja Burzynska (Grandmother) / Zuzanna Wronska (Clerkess) / Bartlomiej Szewczykowski (Photographer) / Joanna Niemirska (Teacher): 100 minutos: Del túnel de una estación de metro aparece una mujer, que se planta en el andén y orina ante la mirada atónita de los demás pasajeros. No sabe ni quién es ni dónde está. Dos años más tarde, su familia la Crystal Reed (Adult Beth) / Mylène Farmer (Pauline) / Anastasia Phillips (Adult Vera) / Emilia Jones (Young Beth) / Taylor Hickson (Young Vera) / Kevin Power (Candy Truck Woman) / Rob Archer (Fat Man) / Mariam Bernstein (Janet) / Alicia Johnston (Cooper) / Ernesto Griffith (Sanford) / Adam Hurtig (Beth's Husband) / Denis Cozzi (Beth's Son) / Sharon Bajer (Eve) / Tony Braga (Beth's Limo Driver) / Paul Titley (Lovecraft): 91 minutos: Pauline ha heredado una casa en la que se instala con sus dos hijas. Sin embargo, en la primera noche, unos asesinos entran en el lugar y Pauline tiene que enfrentarse a ellos. Años más tarde, las dos chicas han elaborado Peter Dinklage (Del) / Elle Fanning (Grace) / Charlotte Gainsbourg (Violet) / Paul Giamatti (Patrick): 93 minutos: Del está solo en el mundo, pero no únicamente en sentido figurado: la humanidad parece haber desaparecido de la tierra, y ahora Del pasa sus días en una ciudad vacía, leyendo, comiendo y viendo películas. Se ha adaptado a su aislamiento; Noritake Kinashi (Ichiro Inuyashiki) / Nayuta Fukuzaki (Takeshi Inuyashiki) / Mari Hamada (Marie Inuyashiki) / Kanata Hongo (Naoyuki Ando) / Yusuke Iseya (Detective Hagihara): Ichiro Inuyashiki es un oficinista cuya mediocre vida no puede ir a peor. Menospreciado por su familia y compañeros de trabajo pese a todos los esfuerzos que hace por intentar ayudar a los demás, nadie parece prestarle atención, ni siquiera cuando Peter Mullan (Thomas) / Gerard Butler (James) / Ólafur Darri Ólafsson (Boor) / Gary Lewis (Kenny) / Søren Malling (Locke) / Connor Swindells (Donald) / Ken Drury (Duncan) / Emma King (Mary) / Roderick Gilkison (Galley Hand) / John Taylor (Fisherman): 101 minutos: Tres fareros llegan a una isla abandonada. Thomas, James y Donald comienzan sus rutinas, hasta que algo inesperado ocurre: topan con algo extraño, algo que no es exactamente lo que un farero debería vigilar. Las cosas se complicarán cuando avistan un : 80 minutos: Mokunoshin es un samurái que, durante la paz en Japón en el siglo XIX, ocupa sus días ayudando a unos campesinos. El encuentro con otro guerrero veterano y la llegada a la aldea de un grupo de ronin cambiarán su destino. Vanessa Paradis (Anne Parèze) / Kate Moran (Loïs McKenna) / Nicolas Maury (Archibald Langevin) / Jonathan Genet (Guy) / Khaled Alouach (Nans / Fouad) / Félix Maritaud (Thierry) / Bertrand Mandico (François Tabou) / Bastien Waultier (Jean-Marie Duvernet, dit Karl) / Thibault Servière (Misia) / Pierre Emö (Valentin) / Pierre Pirol (Bouche d'or) / Jules Ritmanic (Rabah) / Noé Hernández (José) / Romane Bohringer (Cathy Vannier) / Elina Löwensohn (La mère de Guy): 110 minutos: París, finales de los 70. Anne, una productora de películas porno gay, intenta superar la ruptura con su novia mientras un asesino anda suelto, dispuesto a eliminar a algunos de sus actores. Luàna Bajrami (Apolline) / Emmanuelle Bercot (Catherine) / Victor Bonnel (Dimitri) / Lily Brière de La Hosseraye (Fille tatouage) / Leopold Buchsbaum (David) / Iwen Casteret (Sébastien) / Adèle Castillon (Clara) / Thelma Doval (Johanna) / Pascal Greggory (Poncin) / Gringe (Steve) / Thomas Guy (Brice) / Cyrille Hertel (Eric Capadis) / Bertrand Houdin (Prof d'histoire-géo) / Laurent Lafitte (Pierre) / Félix Lefebvre (Paulin): 104 minutos: Cuando el profesor Capadis se tira por la ventana del aula ante la atónita mirada de algunos alumnos, un grupo de seis estudiantes permanece extrañamente impasible. Pierre Hoffman, el encargado de hacerse cargo temporalmente de las clases de francés, enseguida se Adriano Tardiolo (Lazzaro) / Agnese Graziani (Antonia, niña) / Luca Chikovani (Tancredi, niño) / Alba Rohrwacher (Antonia) / Sergi López (Ultimo) / Natalino Balasso (Nicola) / Tommaso Ragno (Tancredi, adulto) / Nicoletta Braschi (Marquesa Alfonsina De Luna) / Davide Denci (Appuntato) / Carlo Massimino (Pippo): 125 minutos: Lazzaro es un muchacho cuya enorme paciencia y bondad son tan inmutables que quienes le conocen lo toman por bobo. De otro lado está Tancredi, un joven de origen noble arrogante y cuyo sentido de la imaginación sólo le sirve para Rory Culkin (Euronymous) / Anthony De La Torre (Hellhammer) / Emory Cohen (Varg) / Sky Ferreira (Ann-Marit) / Jack Kilmer Pero la cosa pronto se [...]Lea más en su ficha Nicolas Cage (Red Miller) / Andrea Riseborough (Mandy Bloom) / Linus Roache (Sand Jeremiah) / Ned Dennehy (Brother Swan) / Olwen Fouere (Mother Marlene) / Richard Brake (The Chemist) / Bill Duke (Caruthers) / Line Pillet (Sister Lucy) / Clément Baronnet (Brother Klopek) / Alexis Julemont (Brother Hanker) / Stephan Fraser (Brother Lewis) / Ivailo Dimitrov (Skratch) / Hayley Saywell (Sis) / Kalin Kerin (Scabs) / Tamás Hagyuó (Fuck Pig): 121 minutos: Red Miller ha encontrado el amor de la mano de Mandy, una fascinante mujer. Cuando el líder de una secta irrumpa con sus monstruosos secuaces en la vida idílica de Red, a este no le quedará más remedio que jurar venganza. [...]Lea más en su ficha Daniel de Oliveira (Stênio) / Fabiula Nascimento (Odete) / Bianca Comparato (Lara) / Marcos Kligman (Minister of TV) / Annalara Prates (Ciça) / Marco Ricca (Jaime): 110 minutos: Stênio hace las guardias nocturnas en la morgue de una gran y violenta ciudad, un trabajo que puede parecer muy solitario… pero no es así en su caso: él tiene el don de comunicarse con los muertos. Cuando las confidencias que [...]Lea más en su ficha : 109 minutos: Entre ovejas, un reguero de sangre y una mujer que intenta sostener su cabeza porque ha sido decapitada. A partir de esta muerte se inicia una trama situada en un remoto pueblo cercano a los Andes, en el que un policía [...]Lea más en su ficha Odessa Young (Lily) / Hari Nef (Bex) / Suki Waterhouse (Sarah) / Colman Domingo (Principal Turrell) / Abra (Em) / Bill Skarsgård (Mark) / Joel McHale (Nick) / Anika Noni Rose (Nance) / Bella Thorne (Reagan) / Maude Apatow (Grace) / Cody Christian (Johnny) / Danny Ramirez (Diamond) / Susan Misner (Rose Mathers) / Kelvin Harrison Jr. (Mason) / Noah Galvin (Marty): 110 minutos: Salem ya no es el de los juicios por brujería. De hecho, el Salem de los smartphones es mucho peor. El hackeo y la publicación de buena parte de la información íntima de sus ciudadanos hará que la gente de Salem [...]Lea más en su ficha Andrea Riseborough (Nancy Freeman) / Steve Buscemi (Leo) / Ann Dowd (Betty) / John Leguizamo (Jeb) / J. Smith-Cameron (Ellen) / Marinda Anderson (Reportera) / Lorenzo Beronilla (Vistiante Hospital) / Owen Campbell (Jordan) / Samrat Chakrabarti (Raj) / Olli Haaskivi (Dr. Waters) / René Ifrah (Jake Lee) / James Karpowicz (Gerente restaurante) / Virginia Kull (Deb Loden) / Linda Kutrubes (Camarera) / Ann Lucente (Visitante hospital): 87 minutos: Nancy no distingue entre realidad y ficción y está cada vez más convencida de que fue secuestrada cuando era niña. Cuando conoce a una pareja cuya hija desapareció hace 30 años, las dudas cogen peso y el poder de las emociones [...]Lea más en su ficha Christopher Abbott (Reed) / Olivia Bond (Bunny Girl) / Laia Costa (Mona) / Maria Dizzia Mia Wasikowska (Jackie): 81 minutos: Para deshacerse de una recurrente fantasía en la que asesina a su bebé con un picahielo, Reed decide que tiene que matar a alguien. Así que se lleva el arma y se planta en un motel al que pronto llega la [...]Lea más en su ficha Shany Nadan (Campista): 98 minutos: “Y Marcos, ¿no te parece un poco raro?”. Camila le pregunta esto a Leo. Marcos es realmente un poco extraño: tiene un vínculo peculiar con su cuerpo y con la naturaleza y vive solo en medio de un páramo. Allí es [...]Lea más en su ficha Graham Verchere (Davey Armstrong) / Judah Lewis (Tommy 'Eats' Eaton) / Caleb Emery (Dale 'Woody' Woodworth) / Cory Gruter-Andrew (Curtis Farraday) / Tiera Skovbye (Nikki Kaszuba) / Rich Sommer (Wayne Mackey) / Jason Gray-Stanford (Randall Armstrong) / Shauna Johannesen (Sheila Armstrong) / William MacDonald (Sheriff Caldwell) / Harrison Houde (Bobby Coker) / Aren Buchholz (Kyle) / Susie Castillo (Brenda Woodworth) / Reilly Jacob (Dusty Dewitt) / Jaiven Natt (Young Kid) / J. Alex Brinson (Officer Cole): 105 minutos: Davey y su pandilla se disponen a investigar al misterioso asesino de Cape May, pero, ¿qué pasará cuando descubran que el principal sospechoso es un policía vecino de Davey? [...]Lea más en su ficha Hasan Majuni (Hasan Kasmai) / Leila Hatami (Shiva Mohajer) / Leili Rashidi (Goli) / Parinaz Izadyar (Annie) / Siamak Ansari (Homayoun) / Ainaz Azarhoush (Alma) / Ali Bagheri (Azemat) / Mina Jafarzadeh (Jeyran) / Ali Mosaffa (Sohrab Saidi): 108 minutos: Hasan es un cineasta en horas bajas: el gobierno le tiene vetado, su musa se plantea trabajar con otros directores, su mujer anda flirteando con otro y, para colmo, un asesino en serie se va cargando a todos los cineastas más [...]Lea más en su ficha Christoffer Nordenrot (Alex) / Lisa Henni (Anna) / Jesper Barkselius (Björn) / Pia Halvorsen (Eva) / Magnus Sundberg (Konny) / Krister Kern (Kim) / Karin Bertling (Farmor) / Ulrika Bäckström (Klara) / Alexej Manvelov (Tholén) / Yngve Dahlberg (Emil) / Håkan Ehn (Lasse) / Tarmo Sakari Hietala (Bärplockaren) / Niklas Jarneheim (Morbror Erik) / Arvin Kananian (Sharokh) / Lo Lexfors (Elin): 129 minutos: La muerte de su madre en extrañas circunstancias obliga a Alex a volver a su pueblo natal, donde se reencuentra con Anna, el amor de juventud que no consigue olvidar. Mientras, Suecia sucumbe a una serie de ataques terroristas que obligarán [...]Lea más en su ficha Laurent Borel (Un fou): 102 minutos: Simon trabaja en una fábrica y vive recluido en una granja con Estelle, su hermana discapacitada. A pesar de sus remordimientos y de la violencia que le rodea, Simon aún tiene la esperanza de liberar a Estelle del peso del mundo. [...]Lea más en su ficha Harish Khannaa (Samsthanik) / Jyoti Malshe : 104 minutos: La India, siglo XIX. Vinayak, el hijo bastardo del cacique de un pueblo decrépito llamado Tumbbad, está obsesionado con encontrar un mítico tesoro enterrado en las proximidades de la villa. La búsqueda lo llevará a conocer brujas y dioses caídos a [...]Lea más en su ficha Andrew Garfield (Sam) / Riley Keough (Sarah) / Topher Grace (Hombre del bar) / Jimmi Simpson (Allen) / Grace Van Patten (Chica) / Summer Bishil Riki Lindhome (La actriz) / Jeremy Bobb (Cantante) / Zosia Mamet (Troy) / Patrick Fischler (Fan de los cómics) / Sydney Sweeney (Estrella fugaz) / Callie Hernandez (Millicent Sevence) / Laura-Leigh Claire (Mae) / Adam Bartley (McCoy) / Nea Dune (Hipster) / Rex Linn (Hombre del despacho): 139 minutos: Sam tiene “33 años” y vive en Los Ángeles, anhelando una vida más significativa, la vida que uno lee o ve en la televisión. Como muchos jóvenes, se cree especial e importante y está enfadado con el mundo por no ver [...]Lea más en su ficha Logan Marshall-Green (Grey Trace) / Richard Anastasios (Wan) / Richard Cawthorne (Serk) / Linda Cropper (Pamela) / Michael M. Foster (Jeffries) / Betty Gabriel (Cortez) / Harrison Gilbertson (Eron) / Benedict Hardie (Fisk) / Clayton Jacobson (Manny) / Christopher Kirby (Tolan): 100 minutos: En un futuro cercano la tecnología acapara todos los aspectos de la vida. Gray, que no cree en esta existencia tan mecanizada tiene que afrontar que la única manera de buscar una anhelada venganza es utilizar un implante experimental en forma [...]Lea más en su ficha ________________________________________________________ Keir Dullea (Dave Bowman) / Gary Lockwood (Frank Poole) / William Sylvester (Dr. Heywood R. Floyd) / Daniel Richter (Moonwatcher) / Douglas Rain (HAL 9000) / Leonard Rossiter (Dr. Andrei Smyslov) / Margaret Tyzack (Elena) / Robert Beatty (Dr. Ralph Halvorsen) / Sean Sullivan (Dr. Bill Michaels): 160 minutos: La prehistoria. Un grupo de simios lucha contra un clan rival por un estanque de agua en medio del desierto. Una noche, un monolito negro aparece junto a su campamento. Poco después, los simios aprenden a utilizar armas improvisadas para reclamar [...]Lea más en su ficha A partir del jueves estaré rondando por las incomparables playas de Sitges, corriendo de un lado a otro para encerrarme en cualquiera de las salas (el amplio Auditori, la improvisada Tramuntana, el vetusto Retiro o el descompuesto Prado), atisbando famosetes a lo lejos (ojalá una foto con Nicolas Cage en modo The Cagest ), desvirtualizando a seguidores y foreros, degustando cervezas artesanales con hierbabuena (¿por qué, Sitges?), o escribiendo con una mano mientras ingiero barriles de cafeína con la otra. Y, por supuesto, disfrutando de una de las citas imprescindibles para cualquier seguidor del cine de género dentro y fuera de España.