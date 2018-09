Guía completa para ir a Sitges 2018 (I)

El próximo jueves dará comienzo la cita más esperada por todos los amantes del cine de género de España y parte del extranjero: el FESTIVAL DE SITGES . No solo el terror cabe bajo el amplio espectro de la Semana Internacional de Cine Fantástico de Cataluña: también la acción, el fantástico, la ciencia ficción, el cine negro, el drama surrealista, la comedia marciana, el anime y todo lo que se sale del ‘cine académico’. Qué demonios, también el cine de ese tipo, que no en vano la película que inauguró la pasada edición resultó triunfadora en los Oscar con todo merecimiento. Es improbable que se repita tal hazaña en esta 51 edición, pero quién sabe.



Este será el sexto año consecutivo que un servidor estará cubriendo in situ el certamen, escribiendo crónicas diarias (si da tiempo) de todo lo que vea y viva por las costas catalanas. Y también relatando la progresiva decadencia física y mental del cuerpo humano sujeto a jornadas maratonianas de cine en vena. Según mi planificación, veré algo más de 50 películas en 10 días, aunque siendo prácticos alguna de ellas se quedará en el tintero por puro agotamiento.



Este año, Sitges se hace eco de dos aniversarios: los 50 años de 2001: Una odisea del espacio, película que centra el cartel oficial y que clausurará el certamen; y los 40 años de La Noche de Halloween, que podrá verse por partida doble en su versión de 1978 y en la nueva entrega de la saga realizada por David Gordon Green. El director de la cinta original, John Carpenter, aderezará este homenaje el sábado 13 en un concierto con las principales bandas sonoras que ha compuesto para sus films.



En total, a lo largo de 10 días se proyectarán más de 250 películas, tanto nuevas como clásicos, así como 75 cortometrajes y capítulos de una decena de series. A eso hay que añadir los premios a Peter Weir, Ed Harris, Nicolas Cage, M. Night Shyamalan, Ron Perlman, Pam Grier y Traci Lords, acompañados por varias de sus películas; los homenajes (con retrospectiva) a José María Zabalza, Umberto Lenzi y Helga Liné; las exposiciones, conferencias, mesas redondas y presentaciones de libros; visitas de youtubers; la sala de realidad virtual de Sitges Cocoon con 13 títulos de todo tipo; la tradicional Zombie Walk...











PANORAMA FANTÁSTICO

Esta sección recoge estrenos de largometrajes independientes de temática puramente fantástica. Es uno de los principales cajones de sastre del festival para incluir estrenos esperados, pero que fuera del mundillo de los frikis de género resultan desconocidos. Muchas de estas películas proceden de directores con cierto reconocimiento y podrían ocupar un sitio en la Sección Oficial sin que nadie pusiese el grito en el cielo. Tiene premio para la mejor película, decidido por el público.

A Rough Draft

Abrakadabra

Await Further Instructions

Black Flowers

Boar

Cam

Deadtectives

Dementia Part II

Dukun

He's Out There

Kasane (Beauty and Fate)

Legend of the Demon Cat

Luciferina

Monstrum

Parallel

Possum

Pyewacket

St. Agatha

The Dark

The Field Guide to Evil

The Golem

The Head

The Liquidator

The Ranger

The Tokoloshe

White Chamber





PANORAMA - DOCUMENTA



Beyond Blood

Category III: The Untold Story of Hong Kong Exploitation Cinema

Haunters: The Art of the Scare

Life After Flash

The Peony's Whisper













NOVES VISIONS

Esta sección nació con el objetivo de programar películas que ahonden en nuevas vías narrativas, formales y conceptuales. Es decir, cine fantástico con un carácter más experimental, transgresor o de autor que en otras secciones. Además de los films escogidos, se incluyen numerosos

After My Death

Ánimas

Bamboo Dogs

Beast

Domestique

Ederlezi Rising

Fonotune: An Electric Fairytale

Fortress of Skulls

Ghost Stories

Human, Space, Time and Human

Involution

Los últimos

Luz

My Brother's Name Is Robert and He's an Idiot

O Clube dos Canibais

Perfect

Season of the Devil

Taste of Life

Ten Years Thailand

The Invocation of Enver Simaku

Valley of Shadows

Virus Tropical





NOVES VISIONS - DOCUMENTA



Desenterrando Sad Hill

Ghosthunter













ÓRBITA

Esta sección está diseñada para reconocer que Sitges ya es más que un festival de cine fantástico, que se ha abierto y abraza sin complejos otros géneros como el thriller. Nació con el propósito de proyectar cintas fantásticas con elementos cercanos al policíaco y la acción, pero en la práctica es el recipiente de un puñado de neonoirs de varias nacionalidades que pueden hacer las delicias de los espectadores menos fantasiosos.

70 Binladens

A Better Tomorrow 2018

A Bluebird in My Heart

American Animals

Arctic

Asher

Believer

BuyBust

Dragged Across Concrete

Fleuve noir

Galveston

La sombra de la ley

Operation Red Sea

The Blood of Wolves

The Night Comes for Us

The Outlaws

The Spy Gone North













ANIMA'T

El hueco del cine de animación se encuentra en esta sección, que suele proyectar sobre todo anime japonés. Incluye largometrajes de animación producidos en 2017 o 2018 e inéditos en España, además de una gran cantidad de cortometrajes . Tanto largos como cortos tienen premio.

Chuck Steel: Night of the Trampires

Dilili à Paris

Hoffmaniada

I Want to Eat Your Pancreas

Liz and the Blue Bird

Mirai, mi hermana pequeña

Penguin Highway

Seder-Masochism

The Last Fiction

Tito and the Birds













BRIGADOON

Esta sección, de acceso gratuito para todo el público en el espacio de L’Escorxador, consiste en una muestra de cine fantástico underground de todo el mundo. Además de mostrar clásicos del género trash y de las series posteriores a la B en el alfabeto, también sirve para proyectar algunos de los ciclos de homenaje menos troncales de la edición.

A Mata Negra

Adictos a la ciencia ficción

All Eyes on Lenzi: The Life and Times of the Italian Exploitation Titan

Another WolfCop

Apocalipsis Voodoo

Aquarius Visionarius

Arrebato

Bahía de sangre

Deadly Manor

Deadly Still

Desafío a la ciudad

Director Z, el vendedor de ilusiones

El cínico, el infame y el violento

El pueblo de los malditos

Eyecatch Junction

George Romero: An Independent Man

Goodbye Ringo

Hammer Horror: The Warner Bros Years

Helter Skelter

Hércules contra los tiranos de Babilonia

Horror

Ilsa, poder absoluto

La casa

La dama del bosque maldito

La guerra de los mapaches de Pompoko









La guerra del hierro

La hija de Frankenstein

La invasión de los zombies atómicos

La noche de los muertos vivientes

La venganza de Jairo

Lady Frankenstein

Las hijas de Drácula

Laurin: Un viaje a la muerte

Los autómatas de la muerte

Los corsarios del Caribe

Navajeros, censores y nuevos realizadores

Rabbia furiosa

Santo contra el doctor Muerte

Siete orquídeas manchadas de rojo

Tarnation

Teddy Lupin y el último giratiempo

The Little Wizards of Oz

Top Knot Detective

Torso (Violencia Carnal)

Un dólar para Sartana

Una droga llamada Helen

Vampiros del espacio

Verónica

Viernes 13 XXL: Jason se lo monta de miedo

Whirlpool

WolfCop













MIDNIGHT X-TREME

Si la anterior sección es cine barriobajero, esta lleva el sello de la más pura serie B. Sesiones golfas maratonianas donde todo vale, donde la sangre y el gore son la norma, donde se muestran las mayores barrabasadas y las cosas más extrañas, y que acoge una selección del mejor cine de terror independiente producido en el último año e inédito en España. Las películas de esta sección optan a un premio otorgado por el jurado joven.

Christmas Blood

Dead Night

Future World

Girls with Balls

Gonjiam: Haunted Asylum

Heavy Trip

Incredible Violence

May the Devil Take You

Office Uprising

Open 24 Hours

Puppet Master: The Littlest Reich

The Axiom

The Devil's Doorway

The End?













SEVEN CHANCES

Siete oportunidades, siete largometrajes seleccionados con la colaboración de la Asociación Catalana de Críticos y Escritores Cinematográficos. En teoría, en esta sección no competitiva se exhiben películas relacionadas con el ámbito temático del certamen. Normalmente son filmes que han pasado por otros festivales, tienen nombres conocidos detrás o son clásicos restaurados, pero no tienen distribución comercial en España. En la práctica, sirve de excusa para ofrecer a los espectadores una visión de otro tipo de cine que no suele estar presente en las secciones competitivas.

Blue Velvet Revisited

Dream Demon

La visita del vicio

Santo contra cerebro del mal

Spirits of the Air, Gremlins of the Clouds

Throw Down

Wolfman's Got Nards













SESIONES ESPECIALES

Además de estas secciones, cada año se organizan una serie de proyecciones especiales de títulos que en muchas ocasiones ni siquiera tienen relación con el tema del festival, pero se han conseguido traer a Sitges y eso vale. Algunas de ellas se encuadran dentro de las secciones anteriormente vistas, otras simplemente se programan fuera de sección. Como es obvio, no son competitivas.

Attack on Titan: The Roar of Awakening

Bocadillo

Detective Conan: Zero el Ejecutor

El ángel

El pianista

El pionero: El cine parapsicológico de Sebastián D'Arbó

La casa del reloj en la pared

Laika

Maniac

Punk Samurai Slash Down

Shattered Fragments

The Bloody Lady

The Green Fog

The Legend of the Stardust Brothers





Cine al aire libre en l’Hort de Can Falç



A 47 metros

A Silent Voice

Fairy Tail: Dragon Cry

Fireworks

JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable

Kickboxer: Contraataque

Lu Over the Wall

Mazinger Z Infinity

Night Is Short, Walk on Girl

Tokyo Ghoul, la película













SITGES CLÁSICOS

Todo festival de cine necesita un espacio para realizar retrospectivas y rescatar clásicos del género, para entender los cánones, las tradiciones y los héroes que crearon todo un imaginario, así como los homenajes y las rupturas que propone el cine contemporáneo. En esta sección se recuperan algunas de las obras clave del cine fantástico en versiones restauradas. Una oportunidad para rescatar joyas de hoy y de siempre.

Bergman, su gran año

El espanto surge de la tumba

Ilsa, la tigresa de Siberia

Jackie Brown

La Hora del Lobo

La Novia de Frankenstein

Martyrs

Mi vecino Totoro

El Show de Truman

Nueva York bajo el terror de los zombies





Ciclo SLASHER!!



El Asesinato de Rosemary

La Noche de Halloween

La Quema

Muerto el 4 de Julio

Noche de Paz, Noche de Muerte

Viernes 13

Eso es todo en esta primera parte de la guía. Mañana entraremos en detalle en las cintas que se podrán ver en la Sección Oficial de Sitges 2018.