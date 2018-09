Zinemaldia 2018. Premios de la industria

Los primeros premios oficiales de la 66 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián se dieron a conocer ayer por la tarde y son los premios de la industria 2018:



PREMIOS CINE EN CONSTRUCCIÓN 34

PREMIO DE LA INDUSTRIA CINE EN CONSTRUCCIÓN 34

Ad Hoc Studios, Deluxe-Spain, Dolby Iberia, Laserfilm Cine y Video, Nephilim producciones, No Problem Sonido y Wanda Visión

• LOS TIBURONES, Lucía Garibaldi (Uruguay - Argentina)

PREMIO FILM FACTORY

• LOS TIBURONES, Lucía Garibaldi (Uruguay - Argentina)



PREMIOS GLOCAL IN PROGRESS

PREMIO DE LA INDUSTRIA GLOCAL IN PROGRESS

Ad Hoc Studios, BTeam Pictures, Deluxe-Spain, Dolby Iberia, Laserfilm Cine y Video, Nephilim producciones y No Problem Sonido

• NEMATOMA / INVISIBLE, Ignas Jonynas (Lituania - Letonia - Ucrania)

PREMIO GLOCAL IN PROGRESS

• NEMATOMA / INVISIBLE, Ignas Jonynas (Lituania - Letonia - Ucrania)







PREMIOS DEL VII FORO DE COPRODUCCIÓN EUROPA-AMÉRICA LATINA

PREMIO AL MEJOR PROYECTO DEL VII FORO DE COPRODUCCIÓN EUROPA-AMÉRICA LATINA

• HERMANO PELIGRO, Pablo Fendrik

Producido por Rei Cine, SRL. (Argentina - Dinamarca)

PREMIO EFADs-CACI DE COPRODUCCIÓN EUROPA-AMÉRICA LATINA

• LA LLORONA, Jayro Bustamante

Producido por La Casa de Producción (Guatemala)

PREMIO EURIMAGES AL DESARROLLO DE COPRODUCCIÓN

• THE JUNGLE, Matthias Huser

Producido por 8Horses (Suiza)

ARTE KINO INTERNATIONAL PRIZE

• LIBERTAD, Clara Roquet

Producido por Avalon P.C. (España - Dinamarca)





PREMIO DE IKUSMIRA BERRIAK

PREMIO REC GRABAKETA ESTUDIOA A LA POSTPRODUCCIÓN

• EL AGUA / WATER, Elena López Riera (Suiza)





