Premios y premiados en San Sebastián (1)

Llevamos cuatro días de Festival y el ritmo es muy trepidante, casi como en la notable película de Rodrigo Sorogoyen, El Reino, que aprovecho a recomendar y que tiene a Antonio de la Torre como primer candidato a la Concha de Plata de Mejor Actor. Bueno, luego ha llegado Thimotée Chalamet a ponérselo difícil…



Debo confesar que de lo visto hasta ahora me quedo con las producciones españolas El Reino, Yuli y Another Day of life. Pero para las críticas serias os remito a Carlos Fernández.



Vamos con los premios que se han dado hasta ahora.



Premio Nacional de CInematografía



Esther García, toda una institución en la cinematografía española, directora de producción de las películas de Pedro Almodóvar, es la primera mujer productora a la que se premia con el Premio Nacional de Cinematografía.



“Esther García cuenta con una trayectoria de más de treinta años en ámbito nacional e internacional. Ha desarrollado un modelo de producción asociado a la independencia autoral y es muy activa en el impulso de nuevos directores. Igualmente ha destacado en coproducciones, especialmente con Latinoamérica. Es una figura esencial en la carrera de Pedro Almodóvar con quien alcanzó el Premio Oscar de la Academia de Hollywood . Igualmente ha producido proyectos de autores como Isabel Coixet, Lucrecia Martel, Pablo Trapero, Guillermo del Toro y otros. Este último año ha presentado la película El silencio de los otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar, en el Festival Internacional de Berlín y El ángel, de Luis Ortega, en el Festival Internacional de Cannes”.



Premio Donostia a Danny de Vito



Un entrañable, amable y divertido Danny DeVito recogió el domingo el Premio Donostia por su carrera como actor, director y productor en la que figuran títulos comos Taxi , Alguien voló sobre el Nido del Cuco, La Fuerza del Cariño, La Guerra de los Rose, Erin Brockovich…

El galardón reconoce una trayectoria de casi cinco décadas vinculada a la interpretación en teatro, cine y televisión, contando historias como actor y realizador o respaldando proyectos como productor. Ganador de un Globo de Oro y un Emmy, es conocido por sus papeles en las series televisivas Taxi y It’s Always Sunny in Philadelphia, y películas como One Flew Over The Cuckoo’s Nest (Alguien voló sobre el nido del cuco), Terms of Endearment (La fuerza del cariño), Romancing the Stone (Tras el corazón verde), Twins (Los gemelos golpean dos veces), Ruthless People (Por favor, maten a mi mujer) y Tin Men (Dos estafadores y una mujer).



Premio Donostia a Hirokazu Kore-eda



Hirokazu Kore-eda es el primer realizador asiático que recibe el galardón honorífico más importante del Festival de San Sebastián.

Emocionado hasta las lágrimas puso en pie a todo el Teatro Victoria Eugenia que aplaudió a rabiar.

La programación de Un asunto de familia, como Proyección Especial Premio Donostia, ha supuesto la décima participación de Kore-eda en San Sebastián tras competir en la Sección Oficial con Wandafuru raifu / After Life (1998), Hana yori mo naho / Hana (2006), Aruitemo auritemo / Still Walking (2008) y Kiseki / I Wish (Milagro, 2011), que obtuvo el premio al mejor guion, la selección en la sección Zabaltegi Especiales de Nochi-no-hi / The Days After (2011) y en Perlak de Soshite chichi ni naru / Like Father, Like Son (De tal padre, tal hijo, 2013), Umimachi Diary / Our Little Sister (Nuestra hermana pequeña, 2015), Umi yori mo mada fukatu / After the Storm (Después de la tormenta, 2016) y Sandome no satsujin / The Third Murder (El tercer asesinato, 2017).



Premio Donostia a Judi Dench



Judi Dench, la gran dama del teatro y del cine británico acaba de recoger su Premio Donostia con un Kursaal en pie que la ha recibido con mucho cariño y admiración.



La actriz, siete veces nominada al Oscar, recogió la estatuilla hace 20 años como mejor actriz de reparto por su interpretación de Isabel I en Shakespeare in Love (Shakespeare Enamorado). El Oscar fue también un gran reconocimiento a Dench y su trayectoria teatral, especialmente por su vínculo a las obras más importantes de Shakespeare. Dench inició su carrera sobre las tablas en prestigiosos teatros como Old Vic y The National en Londres y, más tarde en la Royal Shakespeare Company en Stratford-upon-Avon, donde ha interpretado a las grandes damas shakesperianas.







