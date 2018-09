Zinemaldia 2018 (1). Empezar con buen pie

Parece que fue ayer cuando nos despedíamos del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y aquí estamos un año más ganándole minutos al reloj para conseguir escribir sobre todo lo que se cuece en el Zinemaldia.





Empezar con buen pie

Como viene siendo costumbre, un servidor suele llegar a la ciudad un par de días antes para ver los últimos retoques y sobre todo para poder disfrutar tranquilamente de la ciudad que durante los siguientes 10 días recorreré entre carreras o, como nuestro amado expresidente , con caminares muy rápidos que oscilan entre la marcha y el trote cochinero. Pero seguro que no estáis delante de vuestras pantallas esperando a leer sobre mi deficiente capacidad física, sino para conocer cual es la recepción de las películas que aquí se proyectan, así que vamos a ello.Hoy, día de inauguración del festival, el cielo ha amanecido despejado y se auguraba un buen día (al menos en lo meteorológico). Hablando con compañeros y amigos había cierto miedo a, la película encargada de abrir esta 66 edición del Zinemaldia. La culpa no la tenía el propio film, sino la selección de cintas inaugurales de los últimos años, en los que habíamos pasado por títulos como La Doctora de Brest The Equalizer. El Protector . Así que ahí estábamos a las 10 de la mañana con los mismos nervios con los que un colegial se enfrenta a su primer día de clase, por saber si esta vez podríamos romper la rutina de ediciones anteriores.

Juan Vera debuta en el largometraje con esta comedia dramática que gira en torno a las consecuencias de la ruptura de una pareja tras 25 años de casados. Y para ello se rodea de dos interpretes que podrían hacer interesante hasta verlos pelar patatas, Ricardo Darín Mercedes Morán (quien en esta edición del festival presentará hasta cuatro títulos: la veremos además en El Ángel Familia sumergida ). Ellos consiguen hacer fácil lo más difícil, que es interpretar a personas con las que es muy fácil sentirse representado.Pese a no poder evitar caer en algunos tópicos, esta historia romántica donde se pone en entredicho el propio amor romántico sorprende por su visión de las relaciones como válvula de escape: estar con alguien por no estar solos, a pesar de que no nos una nada. Una visión que queda reflejada de forma realista durante las idas y venidas de la pareja tras la ruptura.Vera estructura este análisis de la pareja con tres partes diferenciadas, sobre todo en el tono que adquiere cada momento de la historia. En el inicio (donde se nos cuenta qué va a pasar librándonos de posibles spoilers) y en la primera parte podríamos hablar de cierta conexión con el cine de Richard Linklater , por ese tono melancólico, con algunas conversaciones profundas que juegan con elementos de un nivel intelectual superior a la media. Podríamos criticar al director por querer ser más trascendental que la propia historia, si no fuese porque el tono de la cinta se convierte en una comedia pura tras la ruptura de los personajes. En este tramo se han escuchado carcajadas en todo ely se agradece ver a Ricardo Darín en las escenas más divertidas que ha tenido en años. El tramo final recupera un poco esa melancolía inicial, pero dejando la profundidad de lado, quizás como símil de la situación de los personajes tras todo el camino recorrido a lo largo de los más de tres años de historia.

Una gala de inauguración donde reinará el humor

La sensación general es que a pesar de no ser una película redonda -quizás le sobraría algo de metraje-, tiene ideas muy buenas, escenas realmente divertidas, dos actores en estado de gracia y sobre todo es una cinta sencilla, que consigue emocionar en determinados momentos, y que va a gustar al gran público (de hecho está siendo uno de los éxitos de taquilla del cine argentino de este año).Probablemente, con la vorágine festivalera, en un par de semanas la hayamos olvidado o no dejará mucha huella, pero hoy ha cumplido su cometido de convertir el pase matinal en lo que tienen que ser los próximos 9 días: una fiesta del cine. Así lo ha entendido el público, que ha despedido la proyección con muchos aplausos.Las actrices Nagore Aranburu Belén Cuesta conducirán la gala de inauguración de la 66 edición del Festival de San Sebastián, que tendrá lugar en unas horas, a las 21:00 en el Auditorio Kursaal.

La gala está escrita y dirigida por Borja Cobeaga . Los guionistas retratan con humor las peculiaridades de los festivales de cine, especialmente el de San Sebastián, y “el carácter de marco incomparable” de la ciudad. “Son malos tiempos para el humor. Da la impresión que todos nos sentimos agredidos cuando alguien ironiza o se ríe de nuestras convicciones. El humor ha sido siempre fundamental en la expresión artística y supone un revulsivo, un cuestionamiento de uno mismo y de los tópicos que se reproducen una y otra vez. En este caso, queremos reírnos de todos los lugares comunes que se suelen dar sobre nuestra ciudad y nuestro festival”, ha explicado, director del Festival.La ceremonia se abrirá con un monólogo humorístico y estará salpicada de vídeos cómicos. Además, a lo largo de la gala, invitados del Festival adelantarán los contenidos de secciones y actividades; se entregará el; se celebrará el vigésimo aniversario del programa Versión Española; el Jurado Oficial saldrá al escenario y su presidente, el cineasta Alexander Payne , hará una breve intervención; y, finalmente, el equipo de la película de inauguración, El Amor menos pensado , compuesto por el director, Juan Vera, y los dos actores protagonistas, Ricardo Darín Mercedes Morán , presentarán el filme.La gala de inauguración será retransmitida en directo por La 2, ETB1, eitb.eus y la página web del Festival.Durante los próximos días intentaré haceros llegar mis impresiones sobre las películas a concurso y alguna de las sorpresas que aquí podamos ver. En el próximo artículo os hablaré de la fallida The Innocent , que también compite por la Concha de Oro, y de una de las más esperadas: El Reino de Rodrigo Sorogoyen . Hasta entonces, nos vemos en los cines.