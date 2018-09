Últimos detalles de San Sebastián

Quedan un par de días para que comience la 66 edición del Festival de San Sebastián (66SSIFF) y vamos con las últimas novedades confirmadas por la organización.



El actor y realizador estadounidense Bradley Cooperr asistirá a para presentar su ópera prima como director, Ha Nacido una Estrella (2018). Tras su paso por el Festival de Venecia, participará en la sección Perlak, fuera de concurso, en San Sebastián.



En A Star is Born (Ha nacido una estrella), esta nueva versión de la emblemática historia de amor, el actor Bradley Cooper (Philadelphia, Estados Unidos, 1975), nominado al Oscar en cuatro ocasiones, debuta en la dirección y encarna a un músico curtido, Jackson Maine, que descubre a Ally, una artista en apuros, de la que se enamora, interpretada por Lady Gaga, premiada en numerosas ocasiones y nominada al Oscar, en su primer papel protagonista en una película de un gran estudio. El reparto de la película también incluye a Andrew Dice Clay, Dave Chapelle y Sam Elliott.



Todavía hay quién sueña con ver a Lady Gaga paseando por La Concha…



Clausura

El estreno mundial de Malos Tiempos en el Royale (Malos tiempos en El Royale) clausurará fuera de concurso la Sección Oficial de la 66 edición del Festival. Se trata de la segunda película de Drew Goddard, tras su premiado primer largometraje, The Cabin in the Woods (La cabaña en el bosque, 2012). Cuenta con un reparto encabezado por el Premio Donostia Jeff Bridges, Chris Hemsworth, Dakota Johnson y Jon Hamm



El 66SSIFF empieza este viernes con El Amor menos pensado, producción argentina que protagonizan Ricardo Darín y Mercedes Morán. El film supone el debut en la realización del guionista y productor Juan Vera. También participa Chino Darín, hijo de Ricardo. Los Darín además se han metido a productores de esta comedia romántica.



El Jurado Oficial de la 66 edición del Festival de San Sebastián, presidido por el cineasta estadounidense Alexander Payne, al que acompañan los actores Nahuel Pérez Biscayart y Rossy de Palma, la productora Agnes Johansen y la directora de fotografía Bet Rourich, se completa con la incorporación del realizador rumano Constantin Popescu, que el año pasado compitió en la Sección Oficial con la película Pororoca, que obtuvo la Concha de Plata al mejor actor (Bodgan Dumitrache).



¡Nos vemos en el cine!