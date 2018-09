'El hilo invisible', Gran Premio FIPRESCI 2018

Phantom Thread (El Hilo Invisible) ha sido elegida mejor película del año 2018 por los miembros de la Federación Internacional de Críticos de Cine, FIPRESCI. En la votación han participado 473 críticos de todo el mundo, que han elegido esta producción entre todas las películas estrenadas tras el 1 de julio de 2017. Las otras tres finalistas han sido Three Billboards Outside Ebbing Missouri (Tres Anuncios en las afueras) de Martin McDonagh (Premio de Público Ciudad de Donostia / San Sebastián 2017), Zimna wojna / Cold war de Pawel Pawlikowski, premio al mejor director de Cannes, programado este año en Perlak, y Zama, de Lucrecia Martel.



Es la tercera vez que Paul Thomas Anderson recibe este galardón en San Sebastián. En 2008 fue reconocida su película There Will Be Blood (Pozos de Ambición) y en 2000, Magnolia. El cineasta estadounidense ha obtenido el Oso de Oro en Berlín por Magnolia, el premio al mejor director en Cannes por Punch-Drunk Love (Embriagado de amor, 2002) y el Oso de Plata a la mejor dirección y dos Oscar por There Will Be Blood.



La entrega del premio se realizará durante la gala de inauguración del Festival el próximo 21 de septiembre.