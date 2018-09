'Superlópez' se estrenará en Sitges

La 51 edición del Festival de Sitges ha programado en primicia mundial el estreno de Superlópez, adaptación a la gran pantalla de uno de los personajes más carismáticos del cómic español, obra del dibujante Jan. Dani Rovira, Julián López, Alexandra Jiménez y el director Javier Ruiz Caldera estarán presentes en el pase, que tendrá lugar el jueves 11 de octubre.



En principio, esto excluiría la posibilidad de que se trate de uno de los pases exclusivos para institutos que suele programar el certamen en su primer fin de semana, donde se han podido ver cintas españolas muy esperadas como Un monstruo viene a verme o Segundo origen. Lo que no ha especificado la organización es si el film irá a concurso en alguna de las secciones, o se trata de una proyección especial (probablemente lo segundo).





Además de este anuncio, el festival dirigido por Ángel Sala también ha dado a conocer algunos títulos de su sección más underground, Brigadoon. Entre los estrenos más destacados se encuentran los films italianos Rabbia furiosa, dirigido por el especialista en efectos especiales Sergio Stivaletti, y Little Wizards of Oz de Luigi Cozzi, una fábula fantástica e infantil alrededor del mundo de Oz. Zombis, policías y música funk se combinan en la película española Apocalipsis Voodoo de Vanis J. Ramos, mientras que la brasileña A mata negra, de Rodrigo Aragão, se centra en la aparición de un libro de magia que desata el mal sobre la Tierra.



Dentro del Sitges Documenta, la sección de Brigadoon dedicada al género documental, estarán el film centrado en la figura de Umberto Lenzi (homenajeado y con retrospectiva en el certamen), All Eyes on Lenzi: The Life and Times of the Italian Explotation Titan, dirigido por Calum Waddell; George Romero: An Independent Man, donde se analiza la figura y obra del director estadounidense; y Hammer Horror: The Warner Bros Years, de Marcus Hearn, que se concentra en las coproducciones con Warner Bros.