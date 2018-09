'Campeones' representará a España en los Oscar

La Academia de Cine ha elegido la comedia española de mayor éxito este año, Campeones de Javier Fesser, como representante nacional en la 91 edición de los Premios Oscar, que tendrá lugar el 24 de febrero de 2019. El actor Daniel Grao ha anunciado esta mañana, en presencia del presidente Mariano Barroso y la notario Eva Sanz del Real, la decisión de los académicos.



La película se ha impuesto a las otras dos preseleccionadas para competir en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa: Handia y Todos lo saben. La decisión ha sido una sorpresa relativa, ya que la mayoría apostaba por el film del iraní Asghar Farhadi, dos veces ganador de esta estatuilla, que cuenta además en el reparto con estrellas internacionales oscarizadas como Javier Bardem y Penélope Cruz. Sin embargo, aunque a priori pudiese parecer la opción más segura, el drama fue recibido de forma bastante fría en el pasado Festival de Cannes y, con esas credenciales, hubiese sido complicado que Farhadi batiese su propio récord de victorias.



Por lo que respecta a Handia, ganadora de 10 premios Goya, sus opciones hubiesen sido muy limitadas pese a tratarse de un drama histórico con una producción increíble: la película es demasiado fría y su marco histórico demasiado ajeno a los americanos.





Tras el anuncio, Fesser (que ya sabe lo que es ser candidato al Oscar por su corto Binta y la gran idea) acudió a la Academia junto con el productor Luis Manso para celebrar la selección de los académicos. "Nos pilla con energía y ganas. Es una responsabilidad nueva", afirmó el director, que cree que, en el camino de promoción que les queda hasta Los Ángeles, "la película tiene que hacer su trabajo, llegar al corazón de los académicos estadounidenses y que les toque la fibra. No conocemos otra estrategia".



No se equivoca el realizador: son pocas las comedias que han conseguido ser nominadas en esta categoría y ninguna ha sido premiada. Además, el film no ha tenido por el momento ninguna presencia internacional, algo que ha perjudicado en el pasado a varias cintas seleccionadas que tenían potencial. Su mejor arma es vencer a base de buenos sentimientos, publicidad a todo trapo y boca a oreja. Pero será difícil que pase la primera criba.