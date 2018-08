Judi Dench, tercer premio Donostia en la 66 edición

Estamos encantados con el anuncio que nos ha hecho el Festival de San Sebastián y es que, después de muchas quinielas, han dado a conocer el nombre del tercer Premio Donostia de este año: Judi Dench. Acuerdo general en redes, que ya es milagro, por el premio otorgado a esta actriz británica. ¡Dame Judi Dench va a venir a San Sebastián!



La entrega del galardón honorífico más importante del Festival tendrá lugar el martes 25 de septiembre, antes de la proyección de Red Joan (Trevor Nunn), en la que Dench encarna a una mujer cuya tranquila vida se ve repentinamente alterada cuando es detenida por el servicio de inteligencia del Reino Unido, acusada de suministrar información a la Rusia comunista.



Será la primera visita a San Sebastián de la actriz, siete veces nominada al Oscar. Recogió la estatuilla hace 20 años como mejor actriz de reparto por su interpretación de Isabel I en Shakespeare in Love (Shakespeare Enamorado). El Oscar fue también un gran reconocimiento a Dench y su trayectoria teatral, especialmente por su vínculo a las obras más importantes de Shakespeare. Dench inició su carrera sobre las tablas en prestigiosos teatros como Old Vic y The National en Londres y, más tarde en la Royal Shakespeare Company en Stratford-upon-Avon, donde ha interpretado a las grandes damas shakesperianas.





Judi Dench ha trabajado en numerosas películas aclamadas por la crítica, dirigida por algunos de los cineastas más interesantes como Stephen Frears, James Ivory, Kenneth Branagh, Franco Zeffirelli, Sally Potter, Clint Eastwood o Sam Mendes, y ha coleccionado decenas de reconocimientos por papeles como la reina Victoria en Mrs Brown (Su majestad, Mrs. Brown, 1997); la excéntrica Armande Voizin en Chocolat (2000); la novelista Iris Murdoch en Iris (2001) y triunfó con un papel que la hizo mundialmente conocida por varias generaciones de fans de la saga de James Bond; fue “M”, la responsable del servicio de inteligencia británico, jefa de 007.



El año que viene Dench protagonizará el último trabajo de Kenneth Branagh, Artemis Fowl, y Six Minutes to Midnight, de Andy Goddard.



Judi Dench entrará este septiembre en el listado de los Donostis junto con Danny DeVito y Hirokazu Koreeda que también recogerán su galardón en la 66SSIFF.



¿Y el cartel?, pues está y se le espera en las próximas horas…