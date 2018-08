Prometedora Sección Oficial en San Sebastián. 66SSIFF

A menos de un mes de la celebración del Festival de San Sebastián (21-29 sep.), seguimos sin cartel pero, ya se conocen las películas a competición, y las que participan fuera de concurso (Gigantes) y como proyecciones especiales (Tiempo después y Dantza). Ya sólo queda conocer la película de clausura se anunciará en las próximas semanas.



A los últimos trabajos de Icíar Bollaín, Claire Denis, Simon Jaquemet, Kim Jee-woon, Naomi Kawase, Isaki Lacuesta, Benjamín Naishtat, Valeria Sarmiento, Rodrigo Sorogoyen, Markus Schleinzer, Juan Vera y Carlos Vermut hay que sumar los de Louis Garrel, Liu Jie, Brillante Mendoza, Tuva Novotny, Peter Strickland y Felix Van Groeningen que se incorporan a la competición por la Concha de Oro



1. EL AMOR MENOS PENSADO – JUAN VERA – INAUGURACIÓN2. L’HOMME FIDÈLE / A FAITHFUL MAN - LOUIS GARREL3. BABY (LIU JIE), ALPHA, THE RIGHT TO KILL - BRILLANTE MENDOZA4. IN FABRIC - PETER STRICKLAND5. BEAUTIFUL BOY - FELIX VAN GROENINGEN6. BLIND SPOT - TUVA NOVOTNY7. EL REINO - RODRIGO SOROGOYEN8. ENTRE DOS AGUAS - ISAKI LACUESTA9. QUIÉN TE CANTARÁ - CARLOS VERMUT10. YULI - ICÍAR BOLLAÍN11. ANGELO - MARKUS SCHLEINZER12. DER UNSCHULDIGE / THE INNOCENT - SIMON JAQUEMET13. HIGH LIFE - CLAIRE DENIS14. ILLANG: THE WOLF BRIGADE (ILLANG: LA BRIGADA DEL LOBO)-KIM JEE-WOON15. LE CAHIER NOIR / THE BLACK BOOK - VALERIA SARMIENTO16. ROJO - BENJAMÍN NAISHTA17. VISION -NAOMI KAWASEFuera concurso: GIGANTES - ENRIQUE URBIZU, JORGE DORADOProyecciones especiales:DANTZA - TELMO ESNALTIEMPO DESPUÉS - JOSÉ LUIS CUERDAUna sección oficial muy prometedora donde parece que el jurado lo va a tener difícil para “fallar”.La pregunta de todos es ¿quién será la misteriosa gran dama que protagoniza el cartel? ¿Será también el último Premio Donostia?Rumore,rumore,rumore...