Danny De Vito recogerá otro Premio Donostia del 66SSIFF

Danny DeVito recogerá un Premio Donostia de la 66 edición del Festival de San Sebastián el sábado 22 de septiembre en el Kursaal. Al día siguiente, el domingo 23, presentará la película Smallfoot en el Velódromo.



Quizá sorprende a priori pero en cuanto piensas en su carrera como actor, director y productor la cosa cambia. Taxi , Alguien voló sobre el Nido del Cuco, La Fuerza del Cariño, La Guerra de los Rose, Erin Brockovich…



El galardón reconoce una trayectoria de casi cinco décadas vinculada a la interpretación en teatro, cine y televisión, contando historias como actor y realizador o respaldando proyectos como productor. Ganador de un Globo de Oro y un Emmy, es conocido por sus papeles en las series televisivas Taxi y It’s Always Sunny in Philadelphia, y películas como One Flew Over The Cuckoo’s Nest (Alguien voló sobre el nido del cuco), Terms of Endearment (La fuerza del cariño), Romancing the Stone (Tras el corazón verde), Twins (Los gemelos golpean dos veces), Ruthless People (Por favor, maten a mi mujer) y Tin Men (Dos estafadores y una mujer).



Rostro popular para el público por papeles como el carismático Pingüino de Batman o el gemelo de Schwarzenegger, cuenta con una carrera versátil en la que ha trabajado a las órdenes de directores como Milos Forman, Brian de Palma, Robert Zemeckis, Barry Levinson, Tim Burton, Francis Ford Coppola, Sofia Coppola o Todd Solondz.

También ha dirigido -y protagonizado- películas tan emblemáticas como The War of the Roses (La guerra de los Rose, 1989), Hoffa (Hoffa: un pulso al poder, 1992), Death to Smoochy (Smoochy, 2002), Throw Momma from the Train (Tira a mamá del tren, 1987), Curmudgeons (2016). Es director de Jersey Film’s 2nd Avenue, compañía sucesora de Jersey Films, que produjo Erin Brockovich(2000) que recibió una nominación al Oscar a la mejor película o Pulp Fiction (1994), por ejemplo.



DeVito también ha prestado su voz para películas de animación como Space Jam (1996), Hercules (1997), The Lorax (Lorax: En busca de la trúfula perdida, 2012) o la película que le traerá por primera vez a San Sebastián, Smallfoot, que se proyectará en el Velódromo.



La entrega del galardón tendrá lugar antes de la proyección de la película El Reino, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, el sábado 22, a las 19:30 horas. Las entradas están ya a la venta en la página web del Festival.



Homenaje en Tabakalera



Para calentar motores antes del Festival, el sábado 15 de septiembre acogerá un “doblete pop”, una sesión doble como homenaje a Danny DeVito en dos de sus papeles más carismáticos. Su filmografía como actor, director y productor da para todo un ciclo pero han preferido recuperar su esencia más popular, la más cercana al público, la que nos ha acompañado durante infinidad de sesiones de videoclub o sobremesa de televisión a lo largo de los años con las proyecciones de:



• Twins Los Gemelos Golpean dos Veces, Ivan Reitman, EEUU, 1988, 105'

• Batman returns, Tim Burton, EEUU, 1992, 130'