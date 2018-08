‘Las herederas’ gana el Sebastiane Latino

La película Las Herederas, dirigida por Marcelo Martinessi, es la ganadora del 6º Premio Sebastiane Latino que se entregará en la 66 edición del Festival de San Sebastián.





El jurado del 6º Premio Sebastiane Latino ha tomado esta decisión porque “en Las Herederas su director Marcelo Martinessi, ha decidido visibilizar una pareja lésbica en la madurez para contar la historia de liberación personal de Chela”. “Al hacerlo, demuestra que la diversidad sexoafectiva paraguaya no es reconocida y protegida por el legislador en Paraguay. Este reflejo lo convierte en denuncia: el no reconocimiento legal de las parejas LGTBI deja sin derechos al cónyuge cuando su pareja está enferma, presa…”.



Destacan, asimismo, que “la coproducción de tres países latinoamericanos y tres europeos permiten crear obras cinematográficas potentes, como la de Marcelo Martinessi y su equipo, en cualquier lugar del mundo”. Además, “la calidad narrativa y compositiva de Las herederas demuestran que equipos paritarios, como el de esta película, o elencos femeninos, donde la presencia masculina es casi nula, no tienen incidencia negativa o positiva sobre el resultado final”.



Las Herederas narra la historia de dos mujeres de alta alcurnia de la sociedad paraguaya que heredaron suficiente patrimonio para vivir cómodamente. Pero a sus 60 años, el dinero ya no alcanza y la situación de ambas cambia.



Tráiler: Las Herederas



El jurado del premio Sebastiane destaca, también, “un guion y un trabajo actoral que narra la liberación de una mujer madura de clase media con una simplicidad que esconde un complicado entramando. La protagonista representa con gran sutilidad a esas mujeres educadas para anteponer los deseos y necesidades de los otros (padres, cónyuges, hijos…) a los suyos. Con ello, acaban encerradas en esas relaciones. Y, al usar una lesbiana de educación y gustos conservadores, nos obliga a aceptar una pirueta narrativa bien resuelta, porque le pone, al menos, tres retos: liberarse de los convencionalismos de izquierdas de su círculo LGTBI, de los de derechas de su clase social y liberar su deseo más allá del prejuicio edadista”.



El Sebastiane Latino busca premiar a la mejor película LGTBI latinoamericana de 2018 y que es entregado por GEHITU, asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco.



Las Herederas obtuvo el Oso de Plata-Premio Alfred Bauer en el pasado Festival de Berlín, siendo también galardonada Ana Brun, una de las protagonistas del filme, con la plata a la interpretación.