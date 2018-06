Mariano Barroso, nuevo presidente de la Academia

La Academia de Cine reunida en asamblea ha oficializado hoy el nombramiento como presidente de Mariano Barroso, su anterior vicepresidente, y presidente en funciones desde que Yvonne Blake sufriera un ictus que le apartó de la dirección.



La suya ha sido la única candidatura presentada y asume así la dirección de la Academia acompañado por Nora Navas y Rafael Portela como vicepresidentes, funciones que ya representaban. Por otro lado, los nuevos académicos traerán un aire fresco y novedades y ojalá modernicen la institución.



Lo primero que ha hecho el nuevo presidente es anunciar a los presentadores de la próxima edición de los Premios Goya que serán Andreu Buenafuente y Silvia Abril. La productora de Buenafuente, El Terrat, será la encargada del guion de la gala. Para Buenafuente es su tercera y aunque Silvia Abril se estrena en Goyas, presentó la tercera edición de los Premios Feroz. La pareja asume la complicada función de hacernos esa larga noche lo más soportable y amena posible.



Barroso ha apuntado la posibilidad de que la gala no se celebré en Madrid. Veremos. No sería la primera vez. En la memoria de todos está la de Barcelona con Almodóvar cantando al hoy Rey Felipe VI el cumpleaños feliz.



Respecto al nuevo Ministro de Cultura, Maxim Huerta, Mariano Barroso ha dicho, que aunque la relación con el anterior no era mala, espera que el cine español tenga el peso y reconocimiento que se merece. También veremos. Creo que a veces no es cuestión de las instituciones y el problema lo tenemos cada vez que escuchamos, incluso entre cinéfilos, la frase: ”es que yo cine español no veo…”.



El nuevo equipo directivo de la Academia ha anunciado para otoño un encuentro mundial de Academias de Cine que llevará por título Todos los cines del mundo con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.



El nuevo presidente de la Academia participará en el encuentro LO QUE VIENE que han organizado los socios de AICE con su nuevo proyecto El día de mañana, una serie producida por Movistar +.