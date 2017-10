La suerte de los Logan

Sinopsis

La familia Logan se ha presentado a competir en las carreras Nascar de Carolina del Norte, llamada Coca-Cola 600, pero no por amor a la velocidad o la competición, si no para romper con la racha de mala suerte que parece arrastrar el clan familiar al completo. En verdad la carrera no es más que una tapadera para llevar a cabo un rimbombante atraco.



Su pericia en el tema de atracos es más bien nula, no obstante contarán con la ayuda del experto (y ex convicto) Joe Bang.