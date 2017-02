Sinopsis

Hedi es un chico sencillo, no habla mucho, no tiene mucho carácter y no espera demasiado de una vida que ya tiene trazada. Deja que su madre, una mujer autoritaria y avasalladora, organice su boda con Khedija. Y deja que Ahmed, su hermano mayor que ha venido de Francia para la boda, le diga cómo debe comportarse. En otras palabras, vive en la indiferencia más total. En Mahdia conoce a Rym, una animadora de un hotel de playa en el que cada vez hay menos turistas. Se siente atraído por la despreocupación y libertad de la joven, y acaba teniendo una apasionada aventura con ella. Pero los preparativos para la boda siguen su curso, y Hedi deberá elegir.