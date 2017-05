Unforgettable

Sinopsis

Tessa Connover se enfrenta a duras penas al final de su matrimonio cuando su ex marido, David, se compromete con Julia Banks– y no solo lleva a Julia a la casa que habían compartido, sino también junto a su hija, Lilly. Intentando consolidar su nueva función como esposa y madrastra, Julia cree que ha encontrado finalmente al hombre de sus sueños, el hombre que puede ayudarla a superar su turbulento pasado. Pero los celos de Tessa pronto adquieren tintes patológicos, y no se detiene ante nada para convertir los sueños de Julia en una terrible pesadilla.