'Julieta', 'Neruda' y 'Elle' no irán a los Óscar

La categoría de MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA siempre crea polémica en los Óscar. ¿Debería permitirse más de un filme por país? ¿Debería ser la propia Academia americana la que se seleccionase el cine extranjero más destacado del año, para evitar politiqueos autóctonos? ¿Hay tiempo suficiente para ver la ingente cantidad de cintas que se presentan? ¿Quiénes son los más cualificados para valorar este tipo de cine, los que tienen tiempo (jubilados) o los que no (jóvenes y/o en activo)? ¿Deberían calificarse automáticamente las películas galardonadas en festivales internacionales? ¿Deberían competir solo las que tienen un estreno comercial en Estados Unidos? ¿Por qué tal o cual película no ha pasado la primera criba?





Hablando de esta primera selección, la Academia ha dado a conocer las nueve películas que han pasado a la siguiente fase, seis de ellas escogidas por los votantes habituales, y las otras tres seleccionadas por un 'comité de expertos' que viene a cubrir las ausencias más aberrantes cometidas por los primeros. Las cintas que competirán por una nominación en los Óscar 2017 son las siguientes:

Alemania:

Toni Erdmann, de Maren Ade



Australia:

Tanna, de Bentley Dean y Martin Butler



Canadá:

Solo el Fin del Mundo, de Xavier Dolan



Dinamarca:

Land of Mine. Bajo la Tierra, de Martin Zandvliet



Irán:

El Viajante, de Asghar Farhadi



Noruega:

Kongens Nei (The King's Choice), de Erik Poppe



Rusia:

Paraíso, de Andrey Konchalovskiy



Suecia:

A Man Called Ove, de Hannes Holm



Suiza:

La Vida de Calabacín, de Claude Barras

Las tres ausencias más sonadas son las de Julieta Neruda . La de Almodóvar nos toca especialmente aunque de este trío era la que lo tenía más difícil, ya que las críticas que había recibido no la situaban entre lo mejor de su carrera, y si no consiguió la nominación por Volver , entraba dentro de lo posible que tampoco la consiguiese por este film. Sin embargo, las otras dos están recibiendo premios y nominaciones por doquier en esta temporada, y la crítica es unánime con ellas poniéndolas por las nubes. Es cierto que el film de Paul Verhoeven es difícil de tragar, pero si Canino llegó a ser nominada (pasando el corte gracias al comité), uno pensaría que esta cinta al menos superaría este escollo. En cuanto al film de Pablo Larraín , su ausencia es tan incomprensible como la escasa presencia que está teniendo su otra película del año, Jackie , en la temporada de premios (con la excepción de Natalie Portman , camino de su Óscar número 2).Así las cosas, Toni Erdmann tiene el camino allanado para su victoria (más que probable antes de estas ausencias). Parece bastante seguro que El Viajante la acompañará de nominada; y si los precursores tienen olfato, también Land of Mine y A Man Called Ove estarán entre las cinco, aunque esta última podría fácilmente caerse de la terna si su lado cómico es visto como superficial por los votantes (al menos en comparación con las otras posibilidades).El último puesto es más difícil de prever. El calabacín suizo conquista corazones, pero el cine de animación lo tiene difícil para conseguir la nominación en esta categoría (excepción hecha de Vals con Bashir ). Tanto The King's Choice como Paraíso abordan esa época tan querida por la Academia como es la Segunda Guerra Mundial, y la rusa tiene en su haber un premio en Venecia a su director, pero esta época ya está cubierta con la más conocida Land of Mine. Xavier Dolan podría resarcirse de la ausencia de Mommy , pero su film divide opiniones. La australiana, por su parte, parece la hermana pobre de esta terna: un drama de aborígenes que, salvo sorpresa, se quedará en esta fase.Así las cosas, nuestra apuesta es Alemania, Irán, Dinamarca, Rusia y Suiza, por ese orden, con Suecia como alternativa muy sólida.