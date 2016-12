El cine afroamericano invade el Sindicato de Actores

Más allá de los Óscar, los galardones más importantes de la temporada no son los de la crítica, sino los de la industria. Los respectivos sindicatos de actores, directores, productores, etcétera, también entregan premios a sus colegas de profesión. En el caso que nos ocupa, el SCREEN ACTORS GUILD (SAG), son más de 25.000 actores los que pueden participar en la votación (una cuarta parte de sus miembros). Compárese este número con los poco más de mil intérpretes que representan al gremio en la Academia.



Ser nominado por el SAG es un paso casi imprescindible para estar en la carrera hacia el Óscar: de media, cuatro de los cinco nominados en cada categoría suelen coincidir con los respectivos candidatos en los premios de la Academia. Aún así, ni estar presente aquí asegura la estatuilla, ni ser ignorado significa que sus opciones queden eliminadas. Solo se les pone más difícil, sobre todo a los actores principales.



Aparte de eso, hay que tomar en consideración que suelen usar su categoría de Mejor Reparto como un trasunto de Mejor Película. En este sentido, hay que estar atento a los casos en los que una cinta sin un reparto extenso consigue colarse en esta categoría, porque puede indicar un apoyo mayoritario que la lleve a premios mayores.



Los nominados de esta 23 edición son:











Mejor reparto



CAPTAIN FANTASTIC

(Annalise Basso, Shree Crooks, Ann Dowd, Kathryn Hahn, Nicholas Hamilton, Samantha Isler, Frank Langella,

George MacKay, Erin Moriarty, Viggo Mortensen, Missi Pyle, Charlie Shotwell y Steve Zahn)



FENCES

(Jovan Adepo, Viola Davis, Stephen Henderson, Russell Hornsby, Saniyya Sidney, Denzel Washington y Mykelti Williamson)



FIGURAS OCULTAS

(Mahershala Ali, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Taraji P. Henson, Aldis Hodge, Janelle Monáe, Jim Parsons, Glen Powell

y Octavia Spencer)



MANCHESTER FRENTE AL MAR

(Casey Affleck, Matthew Broderick, Kyle Chandler, Lucas Hedges, Gretchen Mol y Michelle Williams)



MOONLIGHT

(Mahershala Ali, Naomie Harris, André Holland, Jharrel Jerome, Janelle Monáe, Trevante Rhodes y Ashton Sanders)













Mejor actor



Casey Affleck por Manchester frente al mar

Andrew Garfield por Hasta el último hombre

Ryan Gosling por La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Viggo Mortensen por Captain Fantastic

Denzel Washington por Fences











Mejor actriz



Amy Adams por La Llegada

Emily Blunt por La Chica del Tren

Natalie Portman por Jackie

Emma Stone por La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Meryl Streep por Florence Foster Jenkins













Mejor actor secundario



Mahershala Ali por Moonlight

Jeff Bridges por Comanchería

Hugh Grant por Florence Foster Jenkins

Lucas Hedges por Manchester frente al mar

Dev Patel por Lion













Mejor actriz secundaria



Viola Davis por Fences

Naomie Harris por Moonlight

Nicole Kidman por Lion

Octavia Spencer por Figuras ocultas

Michelle Williams por Manchester frente al mar





Premio honorífico a toda una carrera

Lily Tomlin

Podéis consultar además sus nominados televisivos en su página web Mucha presencia afroamericana entre la cosecha de este año, con tres películas centradas en personajes y ambientes negros copando la mayoría de nominaciones. De Moonlight era de esperar, de Fences no extraña, pero la realmente beneficiada es Figuras ocultas, que puede tener todavía una oportunidad en esta carrera para llevar su mensaje hasta los Óscar. También destacable (y merecida) es la presencia de Captain Fantastic entre los repartos candidatos, un reconocimiento a todos los actores jóvenes que acompañan al también nominado Viggo Mortensen en una cinta que podría suponer su segundo asalto a la estatuilla dorada.De las ausencias, conviene destacar que no está La La Land, aunque el hecho de que sea una película de básicamente 2 personajes hace que no sea tan grave. Más duro es el golpe para otras cintas que sí tienen repartos con varios papeles de importancia, como Comanchería, Hasta el último hombre, Sully Silencio . Principalmente para las cuatro últimas, que no consiguen colar ni a uno solo de sus actores entre los candidatos. Ni siquiera Annette Bening , que parece una fija de cara al Óscar, consigue arañar el favor de los actores, que en uno de esos ictus que les dan de vez en cuando (véase Helen Mirren por La dama de oro , o Naomi Watts por St. Vincent ), prefieren la bochornosa interpretación de Emily Blunt en la no menos lamentable La Chica del Tren. Un papel que además han preferido por encima de Isabelle Huppert Taraji P. Henson , ahí es nada.Es precisamente en la categoría de mejor actriz donde más discrepancias puede haber respecto a los Óscar. En cuanto a los actores, solo Joel Edgerton Tom Hanks parecen capaces de romper esta terna. Y respecto a los secundarios, es más que posible que todos coincidan, salvo sorpresa de última hora de las que le gusta meter a la Academia. Dada la mayor querencia del SAG por los actores jóvenes respecto a la Academia, puede que Lucas Hedges deje paso a otro candidato ( Ben Foster Issei Ogata ), pero entre las actrices, salvo que Certain Women lo pete, ya tenemos a nuestras cinco.Los ganadores se darán a conocer el 29 de enero.