Primera parada de 'La La Land': el Critics' Choice ya es suyo

Hasta no hace mucho, los CRITICS' CHOICE (los premios que otorga la Broadcast Film Critics Association o BFCA) parecían destinados a reemplazar a los Globos de Oro. Al fin y al cabo, también son críticos verbeneros (engloban a prensa de todos los formatos, aunque no siempre de medios importantes), y son unos 300 miembros frente a los aproximadamente 90 de la Hollywood Foreign Press Association. A ambos les encanta jugar a hacerle la pelota a estudios y estrellas, y ambos aspiran a ser la antesala de los Óscar. Pero, mientras los Globos han intentado de un tiempo a esta parte desligarse de la imagen de que se venden al mejor postor, apostando por cintas que ya no suelen coincidir con las ganadoras de los Óscar y son más bien una alternativa a esos galardones, los Critics' Choice han abrazado abiertamente su condición de juguete para pronosticar los premios de la Academia (de hecho, se publicitan así). Y, por el camino, han ido minando poco a poco su ética, si es que la tenían.



Este año no han repetido la jugada de añadir a posteriori una nominada (ya que lo hicieron en 2015 con El Despertar de la Fuerza, este año podría haber tocado Rogue One) porque, extrañanmente, han adelantado la entrega de sus galardones todo un mes, situándolos en el primer tramo de la carrera hacia el Óscar en lugar de en los compases finales de las votaciones de la Academia. De paso se han alejado de la fecha de entrega de los Globos de Oro y han situado su gala en un mes en el que aún ni se ha acercado la saturación de ceremonias de enero y febrero. Por contra, es imposible que hayan visto todas las películas del año (la mentada de Star Wars o Silencio, por ejemplo), pero eso es algo que ya ocurría al anunciar sus nominadas. ¿Merece la pena adelantarse tanto para ser los primeros si te dejas algunos estrenos de relumbrón sin siquiera visionar?



El caso es que anoche fue la entrega de los premios de su edición número 22, en una gala conducida por T.J. Miller, y los ganadores fueron los siguientes:













Mejor pelí­cula



La Ciudad de las Estrellas. La La Land





Mejor director



Damien Chazelle por La Ciudad de las Estrellas. La La Land





Mejor actor



Casey Affleck por Manchester frente al mar





Mejor actriz



Natalie Portman por Jackie





Mejor actor secundario



Mahershala Ali por Moonlight





Mejor actriz secundaria



Viola Davis por Fences











Mejor guión original



Damien Chazelle por La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar





Mejor guión adaptado



Eric Heisserer por La Llegada





Mejor reparto



Moonlight





Mejor actor/actriz joven



Lucas Hedges por Manchester frente al mar





Mejor pelí­cula de habla no inglesa



Elle





Mejor película de animación



Zootrópolis











Mejor fotografía



Linus Sandgren por La Ciudad de las Estrellas. La La Land





Mejor banda sonora



Justin Hurwitz por La Ciudad de las Estrellas. La La Land





Mejor canción



City of Stars de La Ciudad de las Estrellas. La La Land





Mejor dirección artística



La Ciudad de las Estrellas. La La Land





Mejor vestuario



Jackie





Mejor montaje



La Ciudad de las Estrellas. La La Land











Mejor maquillaje y peluquería



Jackie





Mejores efectos especiales



El Libro de la selva





Mejor comedia



Deadpool





Mejor actor en película cómica



Ryan Reynolds por Deadpool





Mejor actriz en película cómica



Meryl Streep por Florence Foster Jenkins











Mejor película de ciencia ficción o terror



La Llegada





Mejor pelí­cula de acción



Hasta el último Hombre





Mejor actor en película de acción



Andrew Garfield por Hasta el último Hombre





Mejor actriz en película de acción



Margot Robbie por Escuadrón suicida

En total han sido 8 galardones para La La Land, por si no quedaba claro que es la favorita de cara al Óscar. Por su parte, los actores favoritos para llevarse la estatuilla se concretan y son casi los mismos que llevan apareciendo en los premios de la crítica. Si no cambia nada durante las próximas semanas, esta puede ser una de las carreras al Óscar más cantadas y sin incidentes de la historia.