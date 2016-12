Primer tráiler de 'Spider-man: Homecoming'

17:30 - 13/12/2016

Bueno, pues yo rompo una lanza por el trailer y por Spidey. A pesar de que coincido en que el tráiler no es especialmente bueno en sí mismo, sí es de esas veces que me invita a pensar que la película será mejor, y no al revés (más habitual). Imagino, por ejemplo, que ha primado en el mismo toda la acción superheroica posible, y aún así se ven varias escenas diferentes de instituto, lo que mantiene vivas mis esperanza de que hayan hecho, como dijeron, "una peli de John Hughes con tintes de superhéroe".



Lo mejor: El traje, la expresividad de los ojos, Tom Holland, la ambientación

Lo peor: Ya tenemos un personaje adicional que conoce la identidad secreta de Spidey (¿Qué le pasa al MCU con las identidades secretas?) y de nuevo, ni el hecho de que sea Michael Keaton el mismísimo Buitre parece que le vaya a salvar seguro de ser un villano Marvel más sin carisma ninguno . También empiezo a estar un pelíiiiiin cansado de Tony Stark everywhere. El tío ya ha salido en Civil War, ya vale. Esperaba que el inicio del tráiler significase que sólo saldría ahí y por el final parece que no, que ya tendremos a Iron Man otra vez fagocitando al resto.