Ganadores de la quiniela de los Óscar 2018 en CINeol

Como ya es tradición, este año en CINeol organizamos una jugosa quiniela de los Óscar para ver quién acertaba más ganadores en una edición que se intuía llena de sorpresas y sin claros favoritos, y donde finalmente no hubo ni una sola salida del guion más probable (con la excepción de algunos cortos y documental, pero esas categorías son impredecibles por naturaleza). Que a todos nos gustan mucho el baile de Sam, la risa de Gary, la picardía de Allison, el carisma de Frances y la simpatía de Guillermo, pero es que hace dos meses que podríamos haber adivinado quién se llevaba cada cosa, y eso para aguantar tres horas y media de gala, perjudica seriamente la salud.









Aunque Guillermo del Toro estuvo en tensión hasta el ultimísimo momento.

De hecho, tan previsible ha sido la velada que teníamos una estrategia compleja e infalible para dilucidar, en caso de empate, quién se llevaba nuestro premio (sendasde las flamantes ganadoras de los pasados Óscar y Premios CINeol,), y no nos ha servido absolutamente para nada. Porque ha habido empate, eso ya lo intuíamos. Pero es que las dos personas que han empatado han hecho exactamente la misma quiniela:

Con 21 aciertos y un suculento premio:



Ricard

twister







Algunos se llevaron un premio mayor, pero a nosotros se nos sale del presupuesto.

El resto de losen nuestra quiniela también querréis saber en qué posición habéis quedado, así que a continuación os damos la lista completa de aciertos con vuestros nombres de usuario.

Con 20 aciertos y con el entusiasmo enfurecido de Frances McDormand:



alexbembi

chr1one

Currupez

Erick

Gelan

Krakeny

Miniviciao@

nosferatum_awm

Rubo







¡JAJAJAJA! ¡COCAÍNA!





Con 19 aciertos y bailando como Tiffany Haddish:



Alberto Frutos

consaburense

gollum

kartesrebollo

Leolo

linkxzelda

nierense

Otnemem

Robertofer

Rocha

ROQNM90

willy742







El estereotipo de que las negras graciosas se menean mucho y mueven la cabeza y el dedo mientras dicen

“Mmmm-hm” es totalmente falso.





Con 18 aciertos y pensando que podrían haber ganado de no haber arriesgado:



Andrés C

Arshabyn

Damned Martian

dcv1989

Ferran Ferres

jufovi1986

Leonard Shelby

roberpeich18

sergio80

tylerdurden99

VanBasten







Hasta Allison, que está a miles de kilómetros, sabe que os estáis engañando a vosotros mismos.





Con 17 aciertos y con esa mezcla de alegría, humildad y vergüenza de Margot Robbie:



adri5_kay

Corboiser

D3m3

darth_shadow

eboke

Graham Hess

Guluphatep

mjaneb

olguiita1990

txendo

ukue

Wert







¿Velasque yo soy guapa?





Con 16 aciertos y pensando que el año pasado habríais ganado con esta quiniela:



danceo

ibb219

CoyoteWB

Paquito73







Hello darkness my old friend…





Con 15 aciertos y todavía anclados en el año pasado:



AnotherCinefago

elChupao

Musashi

Tielo

Xixar







Luke Skywalker os entiende perfectamente.





Con 14 aciertos y planeando hincharos a dulces para ahogar las penas:



carrlos

Gaspode

Onreuk

Shigeru







Jimmy Kimmel rodeado de dulces.





Con 13 aciertos y la sensación de que queréis salir de aquí disimuladamente:



erperisv

ffranciss







Los chistes de los Óscar siguen sin ser en absoluto racistas y sacando de contexto las películas sobre estos temas.





Con 12 aciertos y buscándonos para ejecutar vuestra venganza:



Patrick

The Lobo







Meryl Streep tiene menos posibilidades que nosotros, si averiguáis nuestra dirección

con la misma facilidad que los ganadores del Óscar.





Con 11 aciertos y enganchando una cogorza:



Diegolo

Drunken_M.







Nada grita ‘estrella de Hollywood’ como una señora de 84 años bebiendo champán como si fuese

agua tras atravesar el desierto.





Con 10 aciertos y sin estar muy seguros de quién es ese señor con gafas y barba:



ddavidd

Sabio

Scrapp

SirMartin







Ah, claro, el señor Steven Capshaw.





Con menos de 10 aciertos y corramos un tupido velo sobre por qué no han acertado ni la mitad, aunque alguno ha acertado solo 5 y eso no es posible ni haciendo la quiniela al azar:



frankymagico

juanan_gollum

Lucca

marenmad

quber

Xellitoss

Xelxer







Este gif es del año pasado y ha tenido más aciertos que vosotros.

Así pues, ¡enhorabuena a los ganadores! En breve uno de los administradores se pondrá en contacto con vosotros para ver dónde os mandamos el premio, así que no os olvidéis de consultar vuestros mensajes privados. Al resto, muchas gracias por participar y... ¡nos vemos en la 91 edición de los Óscar!