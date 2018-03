'La forma del agua' se corona con el Óscar

Hace escasos minutos finalizó la gala de entrega de los PREMIOS ÓSCAR , que este año llegaban a su 90 edición. La ceremonia no fue ni divertida ni aburrida, pero se agradeció que comenzara media hora antes para que el sueño se clavase menos en los que la vemos a este lado del Atlántico. Si hubo un tema común a la gala fue la reivindicación de mujeres y minorías étnicas: tanto los ganadores como sobre todo los presentadores (y un vídeo magnífico) aprovecharon para hablar sobre la necesidad de ser tenidos en cuenta en igualdad con los hombres blancos que dominan Hollywood, tener las mismas oportunidades para demostrar que tienen el mismo talento. No fue un discurso machacón ni acusador ni cabreado, lo cual validó mucho mejor su mensaje. Fue sencillamente un "ey, aquí estamos, entre los nominados, ¿veis como también podemos? Dejadnos y os lo demostraremos". Un aplauso para ellas y ellos.





Jimmy Kimmel repitió como presentador y en esta ocasión no cometió los errores del año pasado, separando completamente su función de la de presentador de late night, con lo cual hubo menos frescura pero menos extrañeza por gags que no vienen a cuenta. Hablando de errores, Faye Dunaway y Warren Beatty volvieron a presentar el Óscar a Mejor Película, pero esta vez no hubo ningún fallo. Ya se ocupó Guillermo del Toro de comprobar el sobre antes de decir una sola palabra de su discurso. Los ganadores del premio de la Academia en esta 90 edición han sido:













MEJOR PELÍCULA



LA FORMA DEL AGUA





Mejor director



Guillermo del Toro por La Forma del Agua





Mejor actor



Gary Oldman por El Instante más oscuro





Mejor actriz



Frances McDormand por Tres anuncios en las afueras













Mejor actor secundario



Sam Rockwell por Tres anuncios en las afueras





Mejor actriz secundaria



Allison Janney por Yo, Tonya





Mejor guión original



Jordan Peele por Déjame Salir





Mejor guión adaptado



James Ivory por Call me by your Name













Mejor pelí­cula de habla no inglesa



Una Mujer Fantástica





Mejor pelí­cula de animación



Coco





Mejor documental



Ícaro













Mejor banda sonora



Alexandre Desplat por La Forma del Agua





Mejor canción



Remember Me de Coco





Mejor fotografí­a



Roger Deakins por Blade Runner 2049





Mejor montaje



Dunkerque













Mejor dirección artí­stica



La Forma del Agua





Mejor vestuario



El Hilo Invisible





Mejor sonido



Dunkerque





Mejor montaje de sonido



Dunkerque













Mejor maquillaje



El Instante más oscuro





Mejores efectos especiales



Blade Runner 2049





Mejor cortometraje de animación



Dear Basketball





Mejor cortometraje de ficción



The Silent Child





Mejor cortometraje documental



Heaven is a Traffic Jam on the 405







La forma del agua es la gran triunfadora de esta edición, con 4 galardones incluido mejor director. Dunkerque ha conseguido 3 premios técnicos, mientras que Tres anuncios en las afueras, El instante más oscuro y Coco han logrado dos estatuillas por cabeza. El resto ha estado muy repartido, con los guiones actuando como premio de consolación para Déjame salir y Call Me By Your Name. Las que se han ido a casa de vacío han sido Los archivos del Pentágono y Lady Bird, aunque seguramente esta última se ha quedado a punto de ganar en casi todas sus nominaciones, a tenor de las ovaciones del público cada vez que salía mencionada o se nombraba a Greta Gerwig Eso es todo por este año. Mañana daremos los resultados de la quiniela, pero ha habido muy pocas sorpresas, así que estamos temblando de que haya que mandar un camión lleno de premios a recorrer España.