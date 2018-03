68 premios Fotogramas de Plata

Esta semana acudimos a la 68 edición de los premios Fotogramas de Plata, que anualmente convoca la revista FOTOGRAMAS. Como es habitual la actriz Anabel Alonsopresentó la gala con un divertido guion de Félix Sabroso.



Vestida de reivindicativo negro-“Yo elijo el negro por solidaridad con las compañeras, pero también porque adelgaza”-, la actriz hizo las delicias de todos los presentes mientras daba consejos sobre cómo se debe presentar correctamente una ceremonia. “Si te meten en un jaleo de estos, sé tú mismo. Aunque luego te pongan verde los tuits son como los clavos, uno saca a otro”.

"Esta es la única gala en el año de la reivindicación de la mujer que está presentada por una mujer", comenzó la actriz. "Eso sí, siempre la misma".

“Las galas son largas por definición. Mucha premiada que se acuerda de su ‘personal shopper’, de su ‘community manager’ y de la dominicana que le hace las extensiones. Recordad, nunca se es demasiado breve”.



En la categoría interpretativa, los lectores eligieron a Javier Gutiérrez por El Autor’. Adelfa Calvo, compañera en la película, recogió el premio en su nombre. Para la categoría de Mejor Actriz, sin embargo, sí que hubo sorpresa: recayó en Juana Acosta por su desquiciado papel en la comedia Perfectos desconocidos, la película de Álex de la Iglesia ha sido uno de los grandes bombazos del cine español en los últimos meses con casi 20 millones de Euros recaudados. “Llevo 18 años en este país, y 18 años comprando la revista FOTOGRAMAS, así que gracias por hacerme tan feliz”, confesó la actriz.



Malena Alterio se ha coronado como Mejor Actriz de televisión por ‘Vergüenza’, una serie original de Movistar+. “Nunca pensé que mi vergüenza me daría tantas alegrías”, bromeó sobre el escenario, con su premio ya en la mano. “Pero si hay algo bueno de mi oficio es poder tener esta catarsis”, continuó la actriz.En cuanto a Mejor Actor, Alejo Sauras ha recibido el galardón por su interpretación en ‘Estoy vivo’ , una serie de Globomedia emitida por La 1 que mezcla el thriller policíaco con el género fantástico y obtiene como resultado una de las propuestas más sorprendentes de la temporada. “Lo comparto con mis compañeros que se han atrevido a hacer esta locura, que sobre el papel pintaba muy arriesgado”, dijo emocionadísimo, mientras agradecía la confianza a Daniel Écija, creador de la serie, que ya ha confirmado su segunda temporada.Javier Cámara entregó el premio a Mejor Actriz de teatro, que recayó en Núria Espert por su increíble trabajo en la obra ‘Incendios ’. En cuanto al Mejor Actor de teatro, recayó en Luis Merlo por su trabajo en ‘El test’: “Estar en la misma categoría que mi maestra (Espert) es una mentira suficientemente bonita para que me la crea hasta que me despierte mañana”.

La 68 edición de los premios Fotogramas de Plata dedicó su especial homenaje a la actriz Ángela Molina , premiando con este galardón su trayectoria y su capacidad para reinventarse a lo largo de su carrera, pasando de ser una promesa de la danza a musa de la nueva generación de cineastas que tomó el relevo de nuestro cine en la nueva España democrática; de animal cinematográfico que enamora a la cámara con el irresistible magnetismo de su mirada a respetada dama de la escena; sin olvidar su pasión por la música, que la ha llevado a hacer incursiones como cantante y a protagonizar alguno de los musicales más populares de nuestro cine.Los 80 críticos convocados por FOTOGRAMAS han vuelto a votar los estrenos de cine o VOD del año anterior. De la rica y variada cosecha de 2017 han destacado un drama familiar autobiográfico, Verano 1993 , y una intimista visión de la Segunda Guerra Mundial, Dunkerque Una de las apuestas de Antena 3 TV, con una segunda vida en Netflix también coronada con éxito, 'La Casa de Papel ' es un thriller sobre un espectacular atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en la que vemos, por una parte, las estrategias y las dudas de los ladrones, y, por otra, las maquinaciones de los secuestrados y la policía. Recogieron el premio Esther Martínez, guionista de 'La casa de papel', Sonia Martínez, directora de ficción de Atres Media TV y Álex Pina, creador de la serie.La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi ha sido todo un fenómeno de público, crítica y premios desde su estreno en San Sebastián. Acompañando a los javis estaban los productores Kike Maillo y Enrique Lavigne. “Esta persona vino al teatro y nos convenció de que la hiciésemos película”, contó el co-director, que dio las gracias “a todas las actrices que me habéis inspirado a escribir historias sobre mujeres”. Lavigne, dejó el mensaje de la noche, y que no podía representar mejor un premio otorgado por los espectadores: “No podemos perder la conexión con la gente que va al cine”.Con una más de Anabel Alonso nos despedimos de los premios hasta el año que viene “En los Fotogramas pasa de todo, un año la pantalla bajó y me metió un viaje en la cabeza, otro año me caí del escenario, otro Paco León me comió la boca, en 2016 Marisa Paredes me regañó porque estaba hablando mucho. Otro me comió la boca Penelope Cruz. Bueno, eso no pasó”.

fotos: Cynthia Aparicio