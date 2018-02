'Tres anuncios en las afueras' conquista los BAFTA

La gran noche del cine en Europa tuvo lugar hace una jornada. No, no estamos hablando de los Premios de la Academia Europea, sino de los galardones más importantes del cine a este lado del Atlántico: los PREMIOS BAFTA , otorgados por la British Academy of Film and Television Arts. Su importancia y pedigrí les viene de su antigüedad y su envergadura, siendo lo más parecido por estos lares al glamour y la potencia mediática de los Óscar. Pese a ello, o precisamente por ello, no se libran de críticas, casi siempre centradas en su excesivo mimetismo de los gustos de la Academia americana o su tendencia a galardonar cintas que no tienen nada de británico. Bien es cierto que siempre hay una o dos películas inglesas que figuran prominentemente entre sus nominadas, y muchas veces acaban ganando frente a los pesos pesados de Hollywood, pero normalmente son las que también han conseguido saltar el charco y arrasar en Estados Unidos.



Los ganadores de la 71 edición de los BAFTA son:













Mejor pelí­cula



TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS





Mejor película británica



Tres anuncios en las afueras





Mejor director



Guillermo del Toro por La Forma del Agua













Mejor actor



Gary Oldman por El Instante más oscuro





Mejor actriz



Frances McDormand por Tres anuncios en las afueras





Mejor actor secundario



Sam Rockwell por Tres anuncios en las afueras





Mejor actriz secundaria



Allison Janney por Yo, Tonya











Mejor guión original



Martin McDonagh por Tres anuncios en las afueras





Mejor guión adaptado



James Ivory por Call me by your Name





Mejor pelí­cula de habla no inglesa



La Doncella





Mejor pelí­cula de animación



Coco











Mejor documental



I Am Not Your Negro





Mejor debut de un productor, director o guionista británico



Rungano Nyoni y Emily Morgan por I Am Not a Witch





Mejor fotografí­a



Roger Deakins por Blade Runner 2049





Mejor banda sonora



Alexandre Desplat por La Forma del Agua











Mejor dirección artí­stica



La Forma del Agua





Mejor vestuario



El Hilo Invisible





Mejor montaje



Baby Driver





Mejor maquillaje



El Instante más oscuro











Mejor sonido



Dunkerque





Mejores efectos especiales



Blade Runner 2049





Premio a la estrella emergente



Daniel Kaluuya

Tres anuncios en las afueras es la gran triunfadora de la noche con 5 premios, seguida por La forma del agua (3), El instante más oscuro (2) y, ya en apartados meramente técnicos, Blade Runner 2049 (2). Como curiosidad, es la primera vez que las cuatro categorías actorales van a parar a los mismos intérpretes en los cuatro precursores más importantes (SAG, Globo de Oro, BAFTA y Critics' Choice), lo cual deja poco margen para la sorpresa de cara a los Óscar. Lo mismo se podría decir de la categoría de mejor director, que otro año más parece que tiene sabor mexicano.Ahora bien, en cuanto a lo que pueda pasar el 4 de marzo en la categoría de mejor película, viendo cómo se ha desarrollado la carrera, vaya usted a saber. Las favoritas en teoría, a juzgar por los premios recibidos, son Tres anuncios en las afueras y La forma del agua en el orden en el que vosotros decidáis (y teniendo en cuenta que no coinciden con el Óscar desde 12 Años de Esclavitud ), aunque siguen oyéndose voces que apuestan por otras alternativas (Déjame salir es la más mencionada como potencial sorpresa, hay un reducto que avisa de Dunkerque, otros no pierden la fe en Lady Bird...). Lo único que han aclarado los ingleses es que este es el guion de favoritos en prácticamente todas las categorías.