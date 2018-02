'La librería' triunfa en los premios Goya

La gran noche del cine español, la gala de entrega de los PREMIOS GOYA , se celebró anoche en el Hotel Madrid Marriott Auditorium. Los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España cumplían 32 años en medio de un movimiento para reivindicar el papel de la mujer en el mundo laboral y para acabar con los abusos de poder (y sexuales) por parte de los hombres, y para ello vistieron la ceremonia de abanicos rojos y monólogos femeninos. Un acto realizado por hombres, producido por hombres, escrito por hombres, presentado por hombres (Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes), donde el 80% de los nominados eran hombres y donde la gran mayoría de los ganadores fueron hombres, pero ey, feminismo a tope. Suena tan falso, artificial e insincero como fue verlo en pantalla. Aparte de aburrido y sin gracia, pero esto es lo habitual en los Goya, también conocidos como la gala de "por qué estoy viendo yo esto oh dios haced que pare".



Faltó Yvonne Blake, presidenta de la Academia, aún convaleciente tras haber sufrido un ictus, pero su lugar lo ocuparon los vicepresidentes Nora Navas y Mariano Barroso, que hablaron de promover la cultura, acabar con el IVA del 21% y reivindicar el lugar de la mujer en la industria del cine patrio (gracias a dios, esta última parte corrió a cargo de Navas). El resto, más allá de algún comentario bienqueda de un par de premiados, transcurrió como si nadie se hubiese enterado de lo que ocurre en el mundo.



Los ganadores de esta 32 edición estuvieron muy repartidos en las categorías importantes, aunque una película copó todas las categorías técnicas:













Mejor película



La Librería





Mejor dirección



Isabel Coixet, por La Librería





Mejor actor



Javier Gutiérrez, por El Autor





Mejor actriz



Nathalie Poza, por No sé decir adiós













Mejor actor de reparto



David Verdaguer, por Verano 1993





Mejor actriz de reparto



Adelfa Calvo, por El Autor





Mejor dirección novel



Carla Simón, por Verano 1993





Mejor actor revelación



Eneko Sagardoy, por Handia





Mejor actriz revelación



Bruna Cusí, por Verano 1993













Mejor guión original



Andoni de Carlos, Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga por Handia





Mejor guión adaptado



Isabel Coixet por La Librería





Mejor pelí­cula europea



The Square (Suecia)





Mejor película iberoamericana



Una Mujer Fantástica (Chile)





Mejor pelí­cula de animación



Tadeo Jones 2. El Secreto del Rey Midas





Mejor pelí­cula documental



Muchos hijos, un mono y un castillo













Mejor fotografí­a



Javier Agirre Erauso por Handia





Mejor música



Pascal Gaigne por Handia





Mejor canción



'La llamada', de La Llamada





Mejor montaje



Handia





Mejor dirección artística



Handia





Mejor dirección de producción



Handia













Mejor diseño de vestuario



Handia





Mejor maquillaje y peluquerí­a



Handia





Mejor sonido



Verónica





Mejores efectos especiales



Handia





Mejor cortometraje de ficción



Madre





Mejor cortometraje de animación



Woody & Woody





Mejor cortometraje documental



Los desheredados













Goya de honor

Marisa Paredes

La librería es la gran triunfadora con 3 Goyas, aunque la noche fue un monólogo de Handia, que arrasó en las categorías técnicas y se lleva 10 cabezones, batiendo por uno el récord de Un monstruo viene a verme en número de galardones recibidos sin llevarse el más importante. Aunque el film de Coixet partía como alternativa más plausible, la gran favorita era Verano 1993, que se tiene que conformar con otros 3 premios y continúa con la maldición de las cintas seleccionadas para el Óscar. Eso sí, Carla Simón e Isabel Coixet consiguen algo hasta ahora inaudito: dos mujeres acaparan todos los premios de dirección. Y compitiendo exclusivamente contra hombres. Que sean las dos cintas que partían como favoritas y se hayan llevado todo lo importante entre ellas (y El autor y No sé decir adiós, en las categorías actorales) indica que no es un mero gesto de cara a la galería, y es quizás más indicativo de un cambio de paradigma en la industria que cualquier gesto vacío que se metiese con calzador en la gala. Esperemos que no se quede en una mera anomalía y que las voces femeninas tengan continuidad y presencia en el cine español.