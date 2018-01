'La La Land' y 'Dunkerque' lideran los XV PREMIOS CINEOL

Hace 15 años no sabíamos quiénes eran Damien Chazelle (acababa de terminar el instituto), Emma Stone (todavía estaba peleando contra el acné) o Jennifer Lawrence (aún estaba en el colegio). El nombre de Ryan Gosling solo le sonaba a los pocos que habían visto El joven Hércules o El Creyente, y esos dos grupos no se mezclaban. Christopher Nolan solo era una promesa del cine indie, acabábamos de descubrir a Hugh Jackman pero aún no sabíamos lo mucho que nos gustaba, creíamos que M. Night Shyamalan era el sucesor de Steven Spielberg, y ni se nos pasaba por la cabeza que el recién adaptado Spider-Man iba a tener dos reseteos antes de que viésemos en pantalla grande a Wonder Woman o Flash. Nos alucinaban El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe, todavía no habíamos asumido totalmente la decepción de las secuelas de Matrix y pensábamos que Paz Vega se iba a comer el mundo. En algunas cosas el mundo sigue igual, pero en tantas otras hemos cambiado...



Lo que no ha cambiado es la cita anual con los PREMIOS CINEOL, en los que nuestros seguidores escogen las mejores películas y series del año. Y ya son 15 seguidos, bonita cifra redonda. Durante una semana habéis participado en las nominaciones y, como de costumbre, el resultado es un mezclete entre lo que se estrenó hace un año y lo que nos ha llegado hace uno o dos meses. O sea, las películas de Óscar de las dos últimas ediciones, con alguna otra añadida para satisfacer nuestro lado más comercial, artístico o friki. Todos vuestros votos han contribuido a escoger los nominados que ahora nos ocupan, los que representan a la comunidad cinéfila que nos visita. ¡Muchas gracias por participar!







Pero antes de daros la lista completa de nominados, un recordatorio: el periodo para votar a los ganadores será desde este momento hasta las 12 de la noche del LUNES 5 DE FEBRERO .



Durante esta semana podréis votar a vuestro favorito en las 20 categorías que componen nuestros premios. Solo hay que pinchar en el apartado PREMIOS CINEOL de nuestra barra de inicio o en el banner de esta noticia para acceder a las votaciones. Para escoger a los ganadores solo tenéis que entrar en cada categoría y seleccionar a uno de los nominados. Podéis cambiar, borrar o añadir vuestros votos tantas veces como queráis durante esta semana.



Y sin más dilación, vamos ya a por los NOMINADOS de este año:















MEJOR PELÍCULA



BLADE RUNNER 2049



LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS. LA LA LAND



DUNKERQUE



LOGAN



MADRE!













MEJOR DIRECTOR



Darren Aronofsky por Madre!

Damien Chazelle por La ciudad de las estrellas. La La Land

Christopher Nolan por Dunkerque

Denis Villeneuve por Blade Runner 2049

Edgar Wright por Baby Driver













MEJOR ACTOR



Casey Affleck por Manchester frente al mar

Ryan Gosling por La ciudad de las estrellas. La La Land

James Franco por The Disaster Artist

Hugh Jackman por Logan

James McAvoy por Múltiple













MEJOR ACTRIZ



Sandra Escacena por Verónica

Gal Gadot por Wonder Woman

Jennifer Lawrence por Madre!

Natalie Portman por Jackie

Emma Stone por La ciudad de las estrellas. La La Land













MEJOR ACTOR DE REPARTO



Woody Harrelson por La guerra del planeta de los simios

Lucas Hedges por Manchester frente al mar

Barry Keoghan por El sacrificio de un ciervo sagrado

Will Poulter por Detroit

Patrick Stewart por Logan













MEJOR ACTRIZ DE REPARTO



Belén Cuesta por La llamada

Kirsten Dunst por La seducción

Naomie Harris por Moonlight

Dafne Keen por Logan

Sophia Lillis por It

Michelle Williams por Manchester frente al mar













MEJOR GUION ORIGINAL



Damien Chazelle por La ciudad de las estrellas. La La Land

Jordan Peele por Déjame salir

Darren Aronofsky por Madre!

Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar

M. Night Shyamalan por Múltiple













MEJOR GUION ADAPTADO



Hampton Fancher y Michael Green por Blade Runner 2049

Mark Bomback y Matt Reeves por La guerra del planeta de los simios

Chase Palmer, Cary Fukunaga y Gary Dauberman por It

Scott Frank y James Mangold por Logan

Makoto Shinkai por Your Name













MEJOR REPARTO



La ciudad de las estrellas. La La Land

Dunkerque

It

Manchester frente al mar

Moonlight













MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN



Batman. La Lego película

Coco

Your Name













MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA



El bar

Colossal

Contratiempo

Verano 1993

Verónica













MEJOR PELÍCULA EUROPEA



La autopsia de Jane Doe

Crudo

El sacrificio de un ciervo sagrado

Valerian y la ciudad de los mil planetas

La vida de Calabacín













MEJOR MONTAJE



Jonathan Amos y Paul Machliss por Baby Driver

Tom Cross por La ciudad de las estrellas. La La Land

Gregory Plotkin por Déjame salir

Lee Smith por Dunkerque

Michael McCusker y Dirk Westervelt por Logan

Andrew Weisblum por Madre!













MEJOR BANDA SONORA



Steven Price y VV.AA. por Baby Driver

Benjamin Wallfisch y Hans Zimmer por Blade Runner 2049

Hans Zimmer por Dunkerque

Justin Hurwitz, Benj Pasek y Justin Paul por La ciudad de las estrellas. La La Land

John Williams por Star Wars: Los últimos jedi













MEJOR FOTOGRAFÍA



Roger Deakins por Blade Runner 2049

Linus Sandgren por La ciudad de las estrellas. La La Land

Hoyte Van Hoytema por Dunkerque

Michael Seresin por La guerra del planeta de los simios

Steve Yedlin por Star Wars: Los últimos jedi













MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA



Sarah Greenwood y Katie Spencer por La bella y la bestia

Dennis Gassner y Alessandra Querzola por Blade Runner 2049

Sandy Reynolds-Wasco y David Wasco por La ciudad de las estrellas. La La Land

Nathan Crowley y Gary Fettis por Dunkerque

Aline Bonetto por Wonder Woman













MEJOR VESTUARIO



Jacqueline Durran por La bella y la bestia

Mary Zophres por La ciudad de las estrellas. La La Land

Jeffrey Kurland por Dunkerque

Madeline Fontaine por Jackie

Lindy Hemming por Wonder Woman













MEJORES EFECTOS ESPECIALES



John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert y Richard R. Hoover

por Blade Runner 2049

Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner y Dan Sudick

por Guardianes de la galaxia Vol. 2

Joe Letteri, Daniel Barrett, Dan Lemmon y Joel Whist

por La guerra del planeta de los simios

Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza y Mike Meinardus

por Kong: La Isla Calavera

Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan y Chris Corbould

por Star Wars: Los últimos jedi













MEJOR SERIE (COMEDIA)



Ash vs Evil Dead

The Big Bang Theory

GLOW

La que se avecina

Modern Family

El último hombre en la Tierra













MEJOR SERIE (DRAMA)



Black Mirror

Juego de tronos

Stranger Things

El Ministerio del Tiempo

The Walking Dead

Encabeza las nominaciones La La Land con 11, aunque con el miedo de que le ocurra en los Premios CINeol lo mismo que en los Óscar, y que se quede con un palmo de narices (aunque no será por culpa de Moonlight, que solo consigue 2 menciones y ninguna es mejor película). Le sigue en número de nominaciones Dunkerque, con 8, lo que tiene que ser una decepción para Nolan dado que su media de victorias en nuestros galardones está más o menos por ahí, así que tendría que hacer pleno para no decepcionarse a sí mismo. Con una menos está Blade Runner 2049 y con 6 se queda Logan, confirmando la calidad que puede tener el cine comercial incluso cuando se trata de continuaciones de sagas míticas. Completa la terna de candidatas a mejor película la sorpresa de estas nominaciones, Madre!, a la que no le debe haber venido nada mal la publicidad de estos últimos días en torno a su (injusta se mire como se mire, pero qué puedes esperar de ellos) nominación a los Razzie.Entre las películas de los pasados Óscar, solo Manchester frente al mar consigue hacer mella en vuestros duros corazones, con 5 candidaturas. El cine comercial acapara las nominaciones técnicas y puntualmente se cuela en los premios gordos: La guerra del planeta de los simios consigue 4 menciones; y Baby Driver, Wonder Woman, It y Star Wars: Los últimos jedi, 3 por cabeza. Y con 2 se quedan, además de la mencionada Moonlight, películas como Múltiple, Verónica, Jackie, El sacrificio de un ciervo sagrado, Déjame salir, Your Name y La Bella y la Bestia. Las demás, hasta sumar 35 películas (un récord en nuestros galardones, muy dados a acumular candidaturas en los tres o cuatro favoritos), se quedan con 1 nominación.