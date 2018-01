Sigue el "verano" para Carla Simón en los Feroz

Los Premios Feroz celebraron su quinta edición con la misma acidez que les caracteriza desde la primera. La gala, emitida por #0 de Movistar tuvo un arranque brillante:





El monólogo de apertura, a cargo de Julián López que ejercía de maestro de ceremonias, tuvo puyazos para todos, empezando por los propios premios: “No contentos con que esta gala no la vea nadie este año han querido dar un paso más y este año solo han nominado a películas que no ha visto ni Dios. Todo ello votado por blogueros a los que no lee nadie. ¿Qué cojones hacemos aquí esta noche?”; y acabando con los catalanes “les hemos sentado al fondo de la sala, al lado de la puerta, para que se puedan ir cuando quieran…”. Algunos comentarios levantaron exclamaciones y respiraciones contenidas de los presentes, como cuando se mencionó la compra de entradas o el acoso en el cine español.Gala reivindicativa en el fondo y en las formas. Con guión de Diego San José , Borja Echevarría y José Antonio Pérez. Con pleno de mujeres entregando premios. Bueno, menos mal que llegó Leticia Dolera a decir que ser “azafatas” era un gran “honor…” para continuar con una dejadita para ellos: "¿Qué pasará el año que haya paridad? Igual hacen de azafatos Álex de la Iglesias, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre…". También Silvia Abril Marian Álvarez no perdieron la ocasión para protestar. Puntazo para Adelfa Calvo reivindicando que hay vida a partir de los 50 y que no se juzgue por edad, peso o físico o el de Nathalie Poza asegurando que dijo que “Los personajes femeninos no están agotados, los que están agotados son los discursos".Pero con todo, sigue siendo una gala ágil y mordaz, demostrando que se pueden hacer entregas de premios con gracia. Por favor, goyescos y festivaleros, tomen nota.Pero vamos a centrarnos en los premios. Verano 1993 y Vergüenza fueron las grandes triunfadoras de la noche en cine y serie respectivamente con cuatro premios cada una. El largometraje de Carla Simón ganó, además, mejor película dramática mejor dirección, guión (ambos para la propia Carla) y actor ( David Verdaguer ). Así que ya tenemos a tres de las favoritas para Goyas premiadas en Forqué y Feroz. A falta de las Medalla CEC, aventurar una favorita para Goyas es complicado. La Llamada fue la ganadora en la categoría de mejor comedia y sus directores,, los más mencionados de la noche, con todos apuntándonos a la fiesta en su casa. (Supongo que acabarían allí pero previo paso por la fiesta oficial para los socios e invitados esa noche); y pronunciando un emotivo discurso La producción vasca Handia se llevó dos (cartel y música) de los cuatro lobos a los que aspiraba. Veremos finalmente cuántos de las 13 nominaciones a Goyas acaban materializándose en premios.“No voy a hablar mucho de televisión porque hay dos series que son de Movistar. No quiero sugerir que haya tongo pero esta gala la paga Movistar. El resto de series os podéis marchar pero mirar el lado bueno, no ganaréis el Feroz pero al menos vuestras series las ve alguien”. Y así fue. Vergüenza y La zona se repartieron los premios de televisión. Vergüenza obtuvo los feroces a mejor serie de comedia, mejor actriz ( Malena Alterio ), mejor actor de reparto ( Miguel Rellán ) y mejor actor para F. Javier Gutiérrez , que hizo doble con el premio de mejor actor por El Autor y equipara a José Sacristán con tres feroces conseguidos; mientras que La zona ganó como mejor serie dramática y el premio a mejor actriz de reparto ( Emma Suárez ).En documental, el premio iba a La Chana de Lucija Stojevic, una cinta que ya estuvo nominada en esta misma categoría a los pasados Premios del Cine Europeo.Por último, el Premio Especial reconoce un trabajo que según el criterio de la prensa especializada hubiera merecido una mejor carrera comercial, y la ganadora fue La Vida y nada más de Antonio Mendez Esparza , una cinta que ya obtuvo el premio FIPRESCI de la pasada edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.Uno de los momentos más esperados de la gala fue la entrega del Premio Feroz de Honor a la actriz Verónica Forqué que en su discurso, hacia una clara declaración de intenciones muy acorde con el tono feminista que marcó la ceremonia. “Todavía no he hecho películas dirigidas por mujeres, pero me gustaría hacer una antes de morirme” afirmaba ante un público rendido a su poderosa filmografía. Un excelente video resumió su trayectoria.

Fotos: Aritz Dendategi - RRSS: Susana Alfonso