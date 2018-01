Guillermo del Toro encabeza los nominados al Óscar

La Academia de Cine americana cuenta con cerca de 7.000 miembros que incluyen todas las ramas profesionales del cine, desde los técnicos hasta los ejecutivos pasando por los actores, poroductores, directores y guionistas. Entre los miembros de la Academia hay gente de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Asia, etc. Hay gente que trabaja en Hollywood, en Nueva York, en el mundo indie y en el cine experimental. Hay distintas mentalidades políticas, religiones, culturas, conocimientos, edades y, sobre todo, gustos. Aunque principalmente la componen hombres blancos de más de 50 años, en las últimas dos hornadas se ha hecho un esfuerzo consciente por ampliar en edad, raza y sexo a los miembros, por lo que ahora esos 7.000 miembros son más diversos y jóvenes de lo que eran hace una década. Y ese colectivo es el que ha escogido las nominaciones a los premios más importantes (o por lo menos más populares, más publicitados y de mayor tamaño) del mundo del cine: los ACADEMY AWARDS . Lo que se conoce como los ÓSCAR , vamos.





El anuncio de las nominadas ha corrido este año a cargo de los actores Andy Serkis y Tiffany Haddish, quien se ha convertido en la auténtica protagonista del evento con sus continuos gazapos y dificultades para pronunciar algunos nombres (con los de Luca Guadagnino y Daniel Kaluuya ha tenido una lucha más cruenta que la escena inicial de Salvar al Soldado Ryan). Algo que le ha hecho mucha gracia a un sector de gente, porque la actriz ha intentado salvar los platos a base de descaro y simpatía, pero que a otros (incluido el que esto escribe) les ha parecido una falta de profesionalidad bochornosa.



Pero, al fin y al cabo, los presentadores dan igual y lo que importan son los nominados al Óscar en esta 90 edición de los premios de la Academia:













MEJOR PELÍCULA



CALL ME BY YOUR NAME



EL INSTANTE MÁS OSCURO



DUNKERQUE



DÉJAME SALIR



LADY BIRD



EL HILO INVISIBLE



LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO



LA FORMA DEL AGUA



TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS











Mejor director



Paul Thomas Anderson por El Hilo Invisible

Guillermo del Toro por La Forma del Agua

Greta Gerwig por Lady Bird

Christopher Nolan por Dunkerque

Jordan Peele por Déjame Salir





Mejor actor



Timothée Chalamet por Call me by your Name

Daniel Day-Lewis por El Hilo Invisible

Daniel Kaluuya por Déjame Salir

Gary Oldman por El Instante más oscuro

Denzel Washington por Roman Israel, Esq.





Mejor actriz



Sally Hawkins por La Forma del Agua

Frances McDormand por Tres anuncios en las afueras

Margot Robbie por Yo, Tonya

Saoirse Ronan por Lady Bird

Meryl Streep por Los Archivos del Pentágono













Mejor actor secundario



Willem Dafoe por The Florida Project

Woody Harrelson por Tres anuncios en las afueras

Richard Jenkins por La Forma del Agua

Christopher Plummer por Todo el Dinero del mundo

Sam Rockwell por Tres anuncios en las afueras





Mejor actriz secundaria



Mary J. Blige por Mudbound

Allison Janney por Yo, Tonya

Lesley Manville por El Hilo Invisible

Laurie Metcalf por Lady Bird

Octavia Spencer por La Forma del Agua





Mejor guión original



Guillermo del Toro y Vanessa Taylor por La Forma del Agua

Greta Gerwig por Lady Bird

Emily V. Gordon y Kumail Nanjiani por La Gran Enfermedad del Amor

Martin McDonagh por Tres anuncios en las afueras

Jordan Peele por Déjame Salir





Mejor guión adaptado



James Ivory por Call me by your Name

Scott Neustadter y Michael H. Weber por The Disaster Artist

Dee Rees y Virgil Williams por Mudbound

Aaron Sorkin por Molly's Game

Scott Frank y James Mangold por Logan













Mejor pelí­cula de habla no inglesa



Una Mujer Fantástica

En cuerpo y alma

El Insulto

Sin Amor

The Square





Mejor pelí­cula de animación



El Bebé Jefazo

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent





Mejor documental



Abacus: Small Enough to Jail

Caras y Lugares

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island













Mejor banda sonora



Carter Burwell por Tres Anuncios en las afueras

Alexandre Desplat por La Forma del Agua

Jonny Greenwood por El Hilo Invisible

John Williams por Star Wars: Los Últimos Jedi

Hans Zimmer por Dunkerque





Mejor canción



Mighty River de Mudbound

Mystery of Love de Call me by your Name

Remember Me de Coco

Stand Up for Something de Marshall

This Is Me de El Gran Showman





Mejor fotografí­a



Roger Deakins por Blade Runner 2049

Bruno Delbonnel por El Instante más oscuro

Hoyte Van Hoytema por Dunkerque

Dan Laustsen por La Forma del Agua

Rachel Morrison por Mudbound













Mejor montaje



Baby Driver

Tres Anuncios en las afueras

Dunkerque

La Forma del Agua

Yo, Tonya





Mejor dirección artí­stica



La Forma del Agua

La Bella y la Bestia

Blade Runner 2049

El Instante más oscuro

Dunkerque





Mejor vestuario



La Forma del Agua

La Bella y la Bestia

El Hilo Invisible

El Instante más oscuro

La Reina Victoria y Abdul





Mejor maquillaje



El Instante más oscuro

La Reina Victoria y Abdul

Wonder













Mejor sonido



Baby Driver

Dunkerque

La Forma del Agua

Blade Runner 2049

Star Wars: Los Últimos Jedi





Mejor montaje de sonido



Baby Driver

Dunkerque

La Forma del Agua

Blade Runner 2049

Star Wars: Los Últimos Jedi





Mejores efectos especiales



Blade Runner 2049

Guardianes de la galaxia Vol. 2

La Guerra del Planeta de los simios

Kong: La Isla calavera

Star Wars: Los Últimos Jedi













Mejor cortometraje de animación



Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes





Mejor cortometraje de ficción



DeKalb Elementary

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/All of Us





Mejor cortometraje documental



Edith+Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop







La película más nominada este año es La forma del agua, que consigue un total de 13 candidaturas. Eso quiere decir que está presente en casi todas las categorías donde podría estarlo, teniendo en cuenta que no tiene actor protagonista ni canción original. Solo falla en maquillaje (no fue preseleccionada) y efectos especiales. La sigue en número Dunkerque (8), que al fin le da su primera nominación como mejor director a Christopher Nolan, aunque parece que se tendrá que conformar con estatuillas técnicas porque casi nadie habla ya de ella.La otra favorita, junto a la obra maestra de Del Toro, es Tres anuncios en las afueras, que pese a ser una cinta indie y pequeña acumula 7 nominaciones. Entre ellas, sin embargo, no está la de mejor director, una tara que solo unas pocas películas han podido superar para ganar el galardón principal. La última de ellas fue Argo , que afianzó una victoria que ya era probable gracias a una campaña agresiva basada en la injusticia de que la rama de realizadores hubiese ignorado a Ben Affleck . Sin embargo, el film de McDonagh se enfrenta a un par de taras que aquella no tenía: una popularidad moderada, mayor división de opiniones respecto a sus méritos, mayor polémica en torno a su moralidad y visión de la sociedad americana, y una contrincante que a priori no tiene ni uno solo de esos problemas.En otro orden de cosas, las grandes sorpresas de las candidatas son El instante más oscuro y El hilo invisible, que han desbancado de la terna a The Florida Project (cuya ausencia de los premios de los sindicatos resulta que sí que era indicativa de falta de apoyo) y Yo, Tonya (cuya presencia en casi todos los sindicatos solo era uno de esos espejismos que se suelen producir cada temporada, como bien puede contaros David Fincher ).Respecto al film de Joe Wright , ha hecho bueno el apoyo del contingente británico (ya demostrado con su presencia arroladora en los BAFTA) para asegurar 6 nominaciones incluyendo la de mejor película. En cuanto a la de Paul Thomas Anderson, su llegada tardía a la carrera la había dejado fuera de la mayor parte de precursores importantes, pero al parecer ha eclosionado justo en el momento adecuado para que la Academia la vote. De hecho, es el factor más desconocido e imprevisible de la carrera: ha tenido la suficiente fuerza para colarse en 6 categorías, incluyendo película, director, actor y actriz secundaria, pero no es candidata a ningún otro premio para que sepamos si es que la marea está cambiando de sentido. Todo lo que ocurra con ella solo lo sabremos por rumores, artículos en los medios, investigación e impacto popular una vez la vea más gente. Quizá no llegue a tiempo para alzarse con la victoria, pero quién sabe si estamos ante otro duelo El Pianista vs Chicago , en el que según todos los insiders el film de Polanski habría ganado de haber contado con un par de semanas más de exposición.Respecto a la otrora favorita Lady Bird (5), su suerte sigue dependiendo de una improbable victoria en el DGA que la devuelva a la conversación, y/o de una campaña publicitaria agresiva que resalte lo mucho que gusta a todo el mundo frente a la más polémica y divisiva Tres anuncios, lo refrescante que es frente a la más academicista La forma del agua, y lo necesari... no, IMPRESCINDIBLE que es que este año se premie a una película de mujeres, por mujeres y para mujeres.Por su parte, Déjame salir (4) y Call Me By Your Name (4) llevan tiempo sabiendo que se tienen que conformar con algún premio de consolación, que solo les puede llegar en las categorías de guiones; mientras que Los archivos del Pentágono (2) está aquí de invitada muda.La gala de entrega de los Óscar será el próximo día 4 de marzo, presentada de nuevo por Jimmy Kimmel ; pero antes, como todos los años, os traeremos una serie de reportajes analizando las nominadas.