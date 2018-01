Comienzan las votaciones a los XV PREMIOS CINEOL

El año 2017 quedó atrás, pero nuestras mentes aún no se han acostumbrado y siguen negándose a poner 2018 cuando escribimos la fecha. Los 365 días anteriores siguen dando coletazos y, durante la cuesta de enero, el cinéfilo medio hace dos cosas: seguir la carrera de los Óscar y recuperar todas esas cintas del pasado año que, por tiempo, mala distribución en salas o falta de información, no pudo ver en el cine. Cuando ese periodo de cuentas pendientes está finalizando, cuando empiezan a asomar las primeras cintas potentes del año que ya está con nosotros, llega la hora de hacer balance de las mejores películas de 2017. No hay que irse muy lejos. Aquí, en esta misma web.







Los Premios CINeol reconocen lo mejor que se ha estrenado en cines en España durante el año pasado, según la opinión de nuestros usuarios. El único requisito para votar es estar registrado en nuestra web. Por poner este dato en su contexto: si las más de 24.000 personas registradas actualmente votasen, nos convertiríamos en los galardones cinematográficos más representativos de todo el mundo. Ahí es nada.



Las votaciones para escoger a los nominados ya están abiertas, y se extenderán hasta el próximo domingo 28 de enero a medianoche.



¿Dónde se vota? En la barra superior veréis un nuevo elemento resaltado en rojo ( PREMIOS ) que os da acceso a la votación, pero también podéis pinchar en nuestro hermoso galardón (virtual):







PREMIOS CINEOL

En la sección de premios tenéis las reglas y laen las que podéis votar: desde mejor película hasta mejor serie cómica o dramática, pasando por mejores actores, directores y guiones, disciplinas técnicas como fotografía o banda sonora, y secciones dedicadas al cine español, europeo o de animación.La mecánica es muy sencilla. Pongamos que queréis nominar en la categoría de Mejor Película . Accediendo a ella os saldrá una lista con todas las películas estrenadas en cines durante 2017 en España. Buscad una de las que queráis escoger (podéis usar el buscador o revisarlas página a página) y pinchad donde pone. Voilá, la cinta se añade a la columna de la derecha. Tenéis hasta un máximo de cinco nominaciones en cada categoría salvo en película animada, donde son solo tres.Como lo que vayáis eligiendo se queda registrado en vuestro perfil de usuario, mientras permanezca abierto el periodo de nominación. Lo que significa que podéis dejar categorías a medio llenar y luego añadir alguna película más, o incluso podéis borrar vuestros nominados y sustituirlos por otros. Solo se contabilizará lo que tengáis votado cuando cerremos el plazo, hasta entonces tenéis vía libre para cambiar lo que queráis.Para borrar un nominado, solo hay que pinchar sobre la película/serie/actor en cuestión en el recuadro de la derecha.Cada nominación que le deis a una película/actor/serie cuenta lo mismo que los demás. No importa en qué orden estén, ni se dan puntos extra por haber completado los cinco espacios (ni se penaliza por haber nominado solo a una película). Un voto es un voto. Los que obtengan más serán los nominados. Eso sí, no escojáis a mujeres en las categorías de mejor actor o viceversa, porque esos votos no los vamos a contar.Poco más hace falta saber para participar en nuestros premios, solo que procuréis escoger con sinceridad y criterio, y que nos ayudéis a difundir nuestros premios entre vuestros amigos cinéfilos. Y para ello, nada mejor que compartir vuestros votos por las redes sociales, algo que podéis hacer copiando y pegando el enlace que tenéis justo debajo de vuestra votación en cualquier categoría:¿Dudas, quejas, sugerencias, fallos? ¿Falta algún actor, película o serie que queréis votar y no encontráis? Para cualquier consulta o problema, dejad un comentario en el hilo de esta noticia, enviad un mensaje privado a alguno de los administradores (Damned Martian, Ninguno y quber) o contactad con nosotros a través de Twitter Facebook , que os atenderemos lo antes posible. Y recordad las fechas: