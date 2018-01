'El autor' y 'La librería' comparten el Forqué

Las producciones El Autor, deManuel Martín Cuenca y La Librería, de Isabel Coixet han dado la sorpresa en los Premios Forqué al ser elegidas ex aequo como Mejor Largometraje. Un hecho nunca antes acontecido en las 23 ediciones celebradas de estos galardones, pero contemplado en sus bases: “En caso de empate, compartirán el premio las ganadoras”. Ambos títulos obtuvieron el mismo número de votos tras la segunda ronda de votaciones. Cayetana Guillén Cuervo y Julio Medem, encargados de anunciar el resultado, hacían entrega a ambos equipos del trofeo que representaba una doble satisfacción. Coixet agradecía su discurso el apoyo recibido a lo largo de este camino contra “los palos en las ruedas” que muchos han intentado colocar para sacar delante de la historia de esta mujer viuda que decide montar una librería en un pequeño pueblo de Inglaterra. José Nolla, productor de El autor, lanzaba un deseo vestido de petición, “ojalá que este cine tan potente, tan bello, tan rico, se mantenga en los próximos años” declaraba sobre esta historia donde su protagonista persigue su sueño: escribir una gran novela.







En el apartado interpretativo, Javier Gutiérrez se alzaba como mejor actor, un reconocimiento que se suma al ya obtenido en 2015 por La Isla Mínima. Por su parte y dotado por AISGE al igual que el anterior, la mejor interpretación femenina era paraNathalie Poza por su papel en No sé decir adiós. Este galardón la reafirma en cabeza de las quinielas para el resto de la temporada de premios en España.



El palmarés de estos premios organizados por EGEDA , Entidad de Gestión de Derechos de los productores Audiovisuales, lo completan Muchos Hijos, un mono y un castillo, la ópera prima de Gustavo Salmerón, con el Forqué al Mejor Largometraje Documental; Madre, de Rodrigo Sorogoyen que obtiene el Forqué al Mejor Cortometraje; Lo que de verdad Importa, de Paco Arango, Premio Forqué al Cine y la Educación en Valores, galardón otorgado en colaboración con la FAD – Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, y la producción chilena, ganadora del Sebastiane Latino en San Sebastián y nominada a los Globos de Oro, y además, candidata a estar entre las finalistas al Oscar a la Mejor Película Extranjera: Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio, Forqué a la Mejor Película Latinoamericana.



Esta era la segunda vez que los Forqué se celebraban fuera de la capital de España, en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Un icónico emplazamiento situado en una tierra con marcado sabor cinematográfico, con ilustres aragoneses como Luis Buñuel, Jose Luis Borau, el propio José María Forqué o Carlos Saura, Medalla de Oro de EGEDA en esta edición. El realizador oscense, uno de los mayores embajadores de nuestro séptimo arte y autor de obras como La caza, Cría Cuervos o Carmen, destacaba que a lo largo de su carrera “he podido hacer las películas que siempre que he querido hacer” y ponía la vista en el futuro para “seguir viviendo con este entusiasmo por el trabajo y por la vida”.



Después de veintitrés ediciones, los Forqué se han consolidado como uno de los premios cinematográficos más prestigiosos de la industria del cine español y es actualmente cita obligada de todos los profesionales del sector: actores, directores y productores. Con estos premios arranca oficialmente la temporada de premios nacional que continuará el próximo lunes 22 con los Feroz, donde estaremos en directo.