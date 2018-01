Doble nominación para Jordan Peele en los DGA

El DIRECTORS GUILD OF AMERICA (DGA) ha sido durante mucho tiempo considerado el sindicato más importante de Estados Unidos. No debería serlo sobre el papel, ya que no cuenta con tantos miembros como el de actores, ni con tanto poder de facto como el de productores. Sin embargo, su prestigio creativo contrarresta estas minucias. Al menos desde que Cahiers du Cinema declaró que el director era el propietario intelectual de la obra y los demás estaban a su servicio artístico. Más de medio siglo de educación en ese sentido hacen que el DGA sea uno de los premios más importantes y respetados de la temporada, amén de ser de los más longevos (este es el 70º año que entregan sus galardones).



También es uno de los que más coinciden con los Óscar. Lo más habitual es que por lo menos cuatro de los cinco nominados repitan entre las nominadas a la estatuilla, bien sea como mejor director, como mejor película o ambas cosas. Con más candidatas en los premios de la Academia, las películas que aparecen aquí casi siempre entran en la terna, aunque se han dado casos para todos los gustos: directores que repiten pero no cuelan sus películas (Julian Schnabel, Ridley Scott), cintas nominadas pero directores ignorados (Ben Affleck, Kathryn Bigelow), incluso realizadores que han tenido el apoyo del DGA pero la Academia ha pasado de ellos y de su película, como le pasó a David Fincher (Los Hombres que no Amaban a las Mujeres). Lo más habitual es que todas las cintas mencionadas aquí sean nominadas por la Academia, y que se sustituya un director en la terna. Si se produce ese caso, los Óscar son más dados a escoger a algún autor reconocido, indie o extranjero, mientras que el sustituido suele ser un realizador con tendencia comercial o sin prestigio de artista.



Los nominados este año son:











Christopher Nolan por DUNKERQUE









Jordan Peele por DÉJAME SALIR









Greta Gerwig por LADY BIRD









Guillermo del Toro por LA FORMA DEL AGUA









Martin McDonagh por TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS









MEJOR DIRECTOR DEBUTANTE



Geremy Jasper por Patti Cake$

William Oldroyd por Lady Macbeth

Jordan Peele por Déjame salir

Taylor Sheridan por Wind River

Aaron Sorkin por Molly's Game







Las nominadas de las categorías documentales y televisivas se pueden consultar en su página web . Los ganadores se sabrán el 3 de febrero.Pocas sorpresas entre los candidatos, ya que son las cinco películas que llegan con más fuerza a esta etapa de la carrera. Todavía cabe la posibilidad de que la Academia americana decida sustituir a uno de estos realizadores por Luca Guadagnino Sean Baker , que son los que tienen un perfil más ajustado al candidato al Óscar no presente en el DGA, pero la verdadera pregunta es a quién podrían sustituir: Nolan y Del Toro son los favoritos a este premio y a la estatuilla; Peele y Gerwig son las revelaciones indies del año (y, en un año donde los temas de las minorías y la reivindicacióin feminista están en primera plana, son los abanderados de ambos movimientos); y McDonagh no solo es conocido por la Academia (tiene un Óscar como cortometrajista y una nominación como guionista), sino que es el responsable de la teórica favorita al premio principal.Lo que sí destaca de estas nominaciones, gracias al galardón a los directores debutantes, es la doble candidatura de Jordan Peele, que obviamente no se va a ir de vacío del DGA. Gerwig, que durante toda la temporada ha sido tratada como debutante, no podía competir por haber co-dirigido con Joe Swanberg Nights and weekends , una de las películas inaugurales del movimiento mumblecore. Sin embargo, sorprende ver aquí a Taylor Sheridan por su segunda película tras la cámara (la primera fue la desconocida cinta de terror Vile, en 2011) y a Aaron Sorkin, cuya labor de realizador ha sido criticada como el punto más flojo de Molly's Game. Está claro que el prestigio de ambos en la industria como guionistas les ha aupado a esta candidatura.