'La forma del agua' triunfa en los Critics' Choice

Hasta no hace mucho, los CRITICS' CHOICE (los premios que otorga la Broadcast Film Critics Association o BFCA) parecían destinados a reemplazar a los Globos de Oro. Al fin y al cabo, también son críticos verbeneros (engloban a prensa de todos los formatos, aunque no siempre de medios importantes), y son unos 300 miembros frente a los aproximadamente 90 de la Hollywood Foreign Press Association. A ambos les encanta jugar a hacerle la pelota a estudios y estrellas, y ambos aspiran a ser la antesala de los Óscar. Pero, mientras los Globos han intentado de un tiempo a esta parte desligarse de la imagen de que se venden al mejor postor, apostando por cintas que ya no suelen coincidir con las ganadoras de los Óscar y son más bien una alternativa a esos galardones, los Critics' Choice han abrazado abiertamente su condición de juguete para pronosticar los premios de la Academia (de hecho, se publicitan así). Y, por el camino, han ido minando poco a poco su ética, si es que la tenían, a costa de aumentar su valor como pronosticadores de los premios de la Academia. Algo que solo le importa a unos pocos, frente al prestigio profesional que es duradero en el tiempo. C'est la vie.



El caso es que anoche fue la entrega de los premios de su edición número 23, en una gala conducida por Olivia Munn y emitida en Estados Unidos por The CW (mientras que los Óscar se emiten por la ABC, lo que sería como comparar una cadena autonómica con Antena 3). Los ganadores fueron los siguientes:













Mejor pelí­cula



LA FORMA DEL AGUA





Mejor director



Guillermo del Toro por La Forma del Agua





Mejor actor



Gary Oldman por El Instante más oscuro





Mejor actriz



Frances McDormand por Tres anuncios en las afueras











Mejor actor secundario



Sam Rockwell por Tres anuncios en las afueras





Mejor actriz secundaria



Allison Janney por Yo, Tonya





Mejor reparto



Tres anuncios en las afueras





Mejor actor/actriz joven



Brooklynn Prince por The Florida Project











Mejor guión original



Jordan Peele por Déjame Salir





Mejor guión adaptado



James Ivory por Call me by your Name





Mejor pelí­cula de habla no inglesa



En la Sombra





Mejor película de animación



Coco











Mejor fotografía



Roger Deakins por Blade Runner 2049





Mejor montaje



Baby Driver

Dunkerque





Mejor banda sonora



Alexandre Desplat por La Forma del Agua





Mejor canción



Remember Me de Coco











Mejor dirección artística



La Forma del Agua





Mejor vestuario



El Hilo Invisible





Mejor maquillaje



El Instante más oscuro





Mejores efectos especiales



La Guerra del Planeta de los simios











Mejor pelí­cula de acción



Wonder Woman





Mejor película de ciencia ficción o terror



Déjame Salir





Mejor comedia



La Gran Enfermedad del amor





Mejor actor en película cómica



James Franco por The Disaster Artist





Mejor actriz en película cómica



Margot Robbie por Yo, Tonya







Podéis consultar los ganadores televisivos en la página web del BFCA Premios muy repartidos que encabeza La forma del agua, con 4 triunfos, lo que la sitúa como la tercera en discordia en la carrera hacia el Óscar. Sus dos principales competidoras tiene resultados tremendamente desiguales: por un lado, Tres anuncios en las afueras se lleva 3 galardones a sus actores; por otro, Lady Bird es ignorada por completo hasta en las categorías menores de comedia. Respecto a la otra favorita de la crítica, Déjame salir, lo hace todo lo bien que se puede esperar de un film para el que la nominación al premio de la Academia ya será todo un logro, y consigue dos trofeos de consolación (más o menos lo que podría llevarse en marzo, si somos realistas).Los grandes derrotados de la noche, aparte de Greta Gerwig , son dos propuestas de grandes directores y aroma clásico: Dunkerque se conforma con un premio técnico a pachas y Los Archivos del Pentágono se va de vacío. Es decir, que parece ya bastante claro que las dos películas que habrían ganado sin problemas el Óscar entre 1980 y 2005 van a ser meras espectadoras el próximo 4 de marzo.